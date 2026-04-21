Comisario Transporte UE: «Europa es un lugar seguro y estable para visitar en verano»

1 minuto

Bruselas, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que Europa es un destino «seguro» para las próximas vacaciones de verano, pese al encarecimiento del queroseno.

«Europa está preparada para recibir todos los turistas e invitados en verano (…). Europa es un lugar seguro y estable para visitar», dijo el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la UE. EFE

jaf/ahg/rml