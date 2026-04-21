The Swiss voice in the world since 1935

Comisario Transporte UE: «Europa es un lugar seguro y estable para visitar en verano»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que Europa es un destino «seguro» para las próximas vacaciones de verano, pese al encarecimiento del queroseno.

«Europa está preparada para recibir todos los turistas e invitados en verano (…). Europa es un lugar seguro y estable para visitar», dijo el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la UE. EFE

jaf/ahg/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR