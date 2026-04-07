Comisión electoral eslovena rechaza recurso del ultra Jansa y confirma triunfo progresista

2 minutos

Zagreb, 7 abr (EFE).- La Comisión electoral de Eslovenia rechazó este martes los recursos del SDS, el partido del ultranacionalista de derechas Janez Jansa, y confirmó la victoria por apenas 9.000 votos del primer ministro progresista Robert Golob en las elecciones del pasado 22 de marzo.

El escrutinio ya oficial y definitivo da al GS de Golob 29 de los 90 escaños del Parlamento, uno más que al SDS.

El partido de Golob logró el 28,66 % de los apoyos y su rival derechista el 27,88 %, con sólo 9.179 votos de diferencias

La alianza cristianodemócrata NSi obtuvo nueve escaños; los socialdemócratas (SD) y los Demócratas del centroderecha seis cada uno; mientras que el partido Izquierda y el partido anti-sistema Resni.ca lograron cinco cada uno.

Además, un escaño está reservado para la minoría húngara y otro para la italiana.

Una vez que los resultados se publiquen en el Boletín Oficial, la presidenta del país, Natasa Pirc Musar, podrá convocar la sesión constituyente del nuevo Parlamento, probablemente para el 10 de este mes, según publican medios locales.

La Comisión electoral ha rechazado las denuncias del SDS sobre irregularidades en el voto de los eslovenos residentes en Buenos Aires, en el nombramiento de vicepresidentes de las comisiones electorales de distrito y en la gestión de los votos emitidos anticipadamente.

Golob inició tras la jornada electoral conversaciones para formar Gobierno en que quiere, dijo, incluir a “todas las fuerzas democráticas”.

El GS ha liderado los últimos cuatro años una coalición junto a SD e Izquierda que tenía una mayoría de 53 escaños, pero esos partidos sólo suman ahora 40, a seis de la mayoría absoluta.

Golob está buscando un acuerdo con los demás partidos, excepto el SDS, aunque los analistas creen que será una tarea difícil y no se descartan nuevas elecciones o un gobierno liderado por Jansa.

En la recta final de la campaña se produjo un escándalo con una campaña de difamación contra personas cercanas al Gobierno de Golob que estuvo organizada por una empresa de espionaje privada de Israel, que tuvo contactos con Jansa antes de las elecciones.EFE

vb-ib/as7jgb