Comité de la ONU pide a España que prohíba a los menores de 18 años asistir a los toros

2 minutos

Ginebra, 5 feb (EFE).- El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas mostró este jueves su preocupación por la participación de menores en festivales taurinos en España y urgió al país a «fijar sin excepción» una edad mínima de 18 años para asistir a festejos y escuelas relacionadas con la tauromaquia.

El Comité, que ya lanzó un llamamiento similar en 2018, manifestó en un informe sobre la situación de la infancia en España su inquietud por el hecho de que los niños en el país «sigan siendo testigos de la violencia y la muerte de participantes durante festivales taurinos populares».

En su lista de recomendaciones, el Comité de expertos también pide a España que lleve a cabo actividades de sensibilización «dirigidas a los cargos públicos, los medios de comunicación y la población en general» sobre los efectos negativos en los niños de la violencia asociada a la tauromaquia.

El informe se publica después de que los días 21 y 22 de enero el Comité llevara a cabo el séptimo examen periódico sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención de los Derechos del Niño, algo a lo que están obligados todos los países firmantes.

En esas jornadas la delegación española, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fue preguntada por cuatro de los miembros del comité por la continuada asistencia de menores a corridas de toros o su presencia en escuelas taurinas.

«La conclusión del Comité es muy clara, la participación de menores en la tauromaquia preocupa y España tiene que hacer los deberes si no quiere ser interpelada de nuevo en el marco de los tratados internacionales que ha ratificado», valoró en un comunicado tras el examen a la delegación española el coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez.

«Si se cede nuevamente al lobby taurino y a sus campañas de desinformación no solo fallamos a Naciones Unidas, también lo hacemos con las niñas, niños y adolescentes a los que se expone directamente a sangre y violencia con la excusa de perpetuar una determinada y minoritaria tradición», agregó. EFE

abc/is/fpa