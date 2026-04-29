Comité del Senado da luz verde al candidato de Trump a la Fed y pasa el voto al pleno

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Washington, 29 abr (EFE).- El Comité Bancario del Senado aprobó este miércoles la candidatura de Kevin Warsh -nominado por el presidente estadounidense Donald Trump- a la presidencia de la Reserva Federal y dio luz verde a una votación en el pleno de la Cámara Alta donde su confirmación se da ahora por segura.

Los integrantes de la comisión, que al igual que el Senado también está controlada por republicanos, dieron trece votos a favor de Warsh por once en contra.

Esto remite la nominación del exgobernador de la Fed al pleno de la Cámara, después de que el senador republicano Thom Tillis desbloqueara la candidatura tras el cierre de la investigación federal contra el actual jefe del banco central, Jerome Powell, por supuesto fraude en la rehabilitación de la sede del banco central en Washington.

Tillis se había comprometido a bloquear cualquier nominación hasta que el Departamento de Justicia retirara la pesquisa contra Powell por el supuesto mal manejo de los fondos en la renovación millonaria de la sede de la Fed, algo que el economista niega y achaca a la presión que ha ejercido Trump sobre él para que modifique su política monetaria.

El presidente estadounidense ha atacado personalmente a Powell, al que llegó a llamar «cretino» y ha acusado de perjudicar la economía del país por no atender sus peticiones por una rebaja más agresiva de los tipos de interés.

Se prevé que el Senado vote este mismo miércoles la nominación de Warsh, de 56 años, que asumiría el cargo cuando termine el mandato de Powell en mayo al frente de la entidad.

Powell participa hoy en la que será su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) como presidente de la Fed, y comparecerá para anunciar las últimas decisiones del organismo sobre política monetaria.

En la audiencia ante el Comité Bancario del Senado la semana pasada, Warsh prometió mantener la independencia del banco central frente a la Casa Blanca, después de que legisladores demócratas aludieran a su cercanía con Trump.

«El presidente nunca me pidió que me comprometiera a realizar recortes en los tipos de interés en ninguna reunión específica durante el periodo de mi mandato en la Reserva Federal», afirmó entonces Warsh.

Ese mismo día, Trump dijo que vería con decepción que su candidato a la Fed no recorte de inmediato los tipos de interés en Estados Unidos cuando asuma el cargo tras ser confirmado. EFE

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