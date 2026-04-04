¿Compensación o cosificación?: El pago del novio a la novia divide a las mujeres en China

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Álvaro Alfaro

Pekín, 4 abr (EFE).- El ‘caili’, el pago que el novio entrega a la novia o a su familia en China, se ha convertido en un factor de tensión en el mercado matrimonial del país: para algunas mujeres es una compensación ante las desigualdades que afrontan tras casarse pero para otras supone una forma de perpetuar los roles de género tradicionales.

La controversia coincide con los esfuerzos de las autoridades por reducir los costes asociados a la boda y la crianza ante la caída de la natalidad y la reticencia de los jóvenes a casarse.

En China la tasa de fertilidad está ligada al matrimonio debido a los obstáculos burocráticos para los hijos nacidos fuera de la unión legal.

Una práctica extendida

Aunque su intensidad varía por regiones, el ‘caili’ sigue presente en muchas negociaciones matrimoniales, especialmente en zonas rurales, donde el coste de casarse puede convertirse en un obstáculo adicional para hombres con menos recursos.

Según datos y estudios recogidos en la prensa china, una parte significativa de la población considera normales pagos de entre 100.000 y 200.000 yuanes (14.400 y 29.000 dólares), mientras que en algunas áreas rurales de provincias como Jiangxi (centro), donde la práctica está más arraigada, las cifras pueden ser aún más elevadas.

En respuesta, algunas autoridades locales han lanzado campañas para promover el «cero caili» o limitar su importe, al considerar que las exigencias económicas vinculadas a la boda obstaculizan los matrimonios y alimentan tensiones sociales.

En el centro de las tensiones de género

La práctica se sitúa en el centro del debate en las redes sociales chinas: «Los jóvenes no pueden casarse ni tener hijos», protestaba un usuario de la red social Weibo, al tiempo que denunciaba que el «alto ‘caili'» han convertido el matrimonio en «un negocio».

Otro internauta lamentaba que el ‘caili’, el anillo, el tradicional oro que se regala a la novia, el banquete y, en muchos casos, la vivienda, «básicamente agota los ahorros de una familia corriente».

Algunos comentaristas van más allá y conectan directamente la práctica con el problema de los solteros en el campo: «Los millones de solteros rurales, un gran peligro oculto para la sociedad, son culpa del ‘caili'», mientras que otro usuario sostenía que en muchas zonas rurales «los hombres sobran y las mujeres escasean», por lo que, mientras no se corrija ese desequilibrio, «las altas dotes no podrán frenarse».

Una «compensación»

Para algunas mujeres, el ‘caili’ no se entiende como una transacción comercial, sino como una compensación por una desigualdad que consideran todavía vigente en el seno de las familias chinas.

Sisi, una residente en el sur del país, explicó a EFE que, pese a que ella no requerirá un pago en el caso de contraer matrimonio, no se opone a que otras mujeres pidan un «caili alto» porque, a su juicio, sirve para compensar tanto el «desequilibrio de género» como «los daños del parto y el trabajo doméstico» que muchas mujeres asumen tras casarse en el país asiático.

En términos parecidos se han expresado expertas y académicas citadas en la prensa china: la investigadora Yu Jieyang ha señalado que el parto aleja «temporalmente a la mujer del mercado laboral» y que en ese contexto la dote se interpreta como una «compensación» por ese sacrificio.

Por su parte, la legisladora Li Yanfeng ha argumentado que, cuando la mujer «interrumpe» su carrera para cuidar a los hijos, reinsertarse en el mercado laboral «no es fácil», por lo que «no es descabellado» que algunas jóvenes vean el ‘caili’ como un «colchón» de seguridad.

Refuerzo de los roles de género

Pese a los argumentos sobre la seguridad económica, otras voces sostienen que el ‘caili’ sigue anclado en una lógica patriarcal que mide el valor de la mujer en términos materiales.

La influyente Hong Huang, con 14 millones de seguidores en Weibo, ha advertido de que «quienes defienden el ‘caili’ no deberían llamarse feministas», ya que, a su juicio, «tratar a la persona como mercancía es una verdadera cosificación de la mujer».

Con todo, la propia Hong ha reconocido en otras intervenciones la ambivalencia del fenómeno: aunque rechaza el ‘caili’ como práctica feminista, comprende que su existencia responde también a las condiciones reales de supervivencia de las mujeres más vulnerables. EFE

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