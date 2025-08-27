The Swiss voice in the world since 1935

Compositor puertorriqueño Lenny Tavárez recibirá premio La Musa Triunfador 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El artista y compositor puertorriqueño Lenny Tavárez recibirá el galardón La Musa Triunfador 2025 en la 12ª edición de los premios LA MUSA, informó este miércoles el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés).

El LSHOF destacó en un comunicado los “logros constantes de Tavárez como compositor, incluyendo sus colaboraciones que lideran las listas de popularidad y sus lanzamientos en solitario, los cuales han tenido un impacto cultural y comercial duradero en los mercados globales”.

El reconocimiento, que se otorga a compositores influyentes en la música latina, lo recibirá por su capacidad de combinar géneros y sus letras cargadas de emoción, que “lo han consolidado como una fuerza imparable en la industria”.

Su último álbum ‘Brillar’ (2024) y temas como ‘Tu feo’, junto al cantante estadounidense Prince Royce, han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndolo en una figura influyente dentro del género urbano.

Tavárez ha trabajado con artistas como la colombiana Karol G en proyectos como el álbum ganador del Grammy ‘Mañana será bonito’ (2023), con el colombiano Maluma en temas como ‘Coco loco’ (2023) y junto a la brasileña Anitta con canciones como ‘Envolver’ (2021).

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a otros reconocidos creadores, entre ellos al cantante español Enrique Bunbury, al productor y compositor colombiano Andrés Castro, al compositor cubano Jorge Luis Piloto, al pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin, y a la compositora mexicana Mónica Vélez.

Los galardones La Musa, que otorga el LSHOF, fundado por los productores y compositores Rudy Pérez, cubanoestadounidense, y Desmond Child, estadounidense, premian anualmente la trayectoria de compositores latinos que han contribuido al desarrollo y la difusión de la música y la cultura latina a nivel global.

La gala de los premios se celebrará el 16 de octubre en el teatro Flamingo de Miami (Florida). EFE

bec/hbc/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR