Comunistas acusan al Gobierno de Delcy Rodríguez de aceptar un «tutelaje sin resistencia»

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Caracas, 28 abr (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusó al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez de aceptar un «tutelaje sin resistencia» por parte de Estados Unidos, según una nota de prensa difundida este martes.

«Un Gobierno postrado, un Gobierno que acepta sin resistencia el tutelaje. Un Gobierno que felicita a sus opresores. Realmente, un Gobierno vergonzoso», expresó el secretario general del Comité Central del PCV, Óscar Figuera, citado en la nota.

En este sentido, consideró que el Gobierno de Venezuela promueve una política de «subordinación y coloniaje» que, añadió, busca «desmovilizar al pueblo trabajador y desviar la atención de la crisis nacional».

Figuera sostuvo que en Venezuela se «estaría imponiendo una ruta política subordinada a intereses externos», especialmente -aseguró- vinculados al Gobierno de Estados Unidos.

Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadunidense, Donald Trump, en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

Este martes, el Gobierno de Venezuela firmó un nuevo contrato con la compañía italiana ENI como parte de una «de las apuestas más importantes» para aumentar la producción de gas y crudo en el campo Junín-5, ubicado en la rica faja petrolífera del Orinoco, en el sur del país.

Por su parte, el encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, aseguró este martes que las empresas privadas de su país y de Venezuela están listas para impulsar la fase de recuperación económica en el país suramericano, tras celebrar una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

El lunes, Barrett instó a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar la que consideró como una «oportunidad histórica» después de que el país suramericano restableciera relaciones con el norteamericano y acordaran la apertura del sector energético venezolano. EFE

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