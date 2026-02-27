Con 55 muertos, retoman las búsquedas de desaparecidos tras las nuevas lluvias en el sureste de Brasil

Con el miedo por la vuelta de la lluvia y en medio de nuevas evacuaciones, rescatistas y vecinos retomaron este jueves la búsqueda de 13 desaparecidos en el sureste de Brasil, donde ya suman 55 los muertos por un feroz temporal.

Con cantidades inusitadas de agua, las intemperies desatadas el lunes en el estado de Minas Gerais provocaron inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá.

Más de 5.000 personas debieron dejar sus casas en la región.

En la noche del miércoles volvió a sonar la alarma: nuevas precipitaciones anegaron calles y causaron más deslizamientos. Se prevén más lluvias hasta el fin de semana.

«Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar», dijo a la AFP Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas de 35 años que tuvo que dejar su casa y cuyo sobrino está desaparecido.

«Todo el mundo está en pánico, amigos y parientes preguntando cómo estamos, parece una película de terror», agregó entre llantos este vecino del Parque Burnier, uno de los barrios más golpeados de Juiz de Fora, con 12 muertos y ocho desaparecidos.

En el barrio Tres Moinhos, tres casas quedaron sepultadas por deslizamientos durante la madrugada luego de que sus habitantes fueran evacuados, constató la AFP.

Varios vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares regresaban este jueves al barrio para recuperar muebles, electrodomésticos, colchones e incluso mascotas que habían dejado atrás.

Durante las horas sin lluvia, se llevaban sus pertenencias a las apuradas, bajando por las calles cubiertas de lodo.

Juiz de Fora registró, entre domingo y martes, un total de lluvia de 229,9 mm. En el mes, el acumulado hasta el martes fue de 579 mm, un volumen 240% por encima del promedio de febrero, según el Instituto Nacional de Meteorología.

«Todos estos fenómenos meteorológicos siempre han ocurrido, pero ahora, con el calentamiento global, la atmósfera tiene más energía» que los vuelve más extremos, dijo a la AFP el reputado meteorólogo brasileño Carlos Nobre.

«En este caso, fue una lluvia asociada a un sistema de frente frío que estaba pasando y el océano Atlántico estaba muy caliente. Con eso hubo mucha evaporación de agua. Esto hace que se formen cumulonimbos que provocan esos aguaceros enormes», agregó.

Esta tragedia se suma a otros grandes desastres por inclemencias climáticas sufridos por Brasil en los últimos años, que científicos asocian también en varios casos a los efectos del calentamiento global.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia de Brasil.

