Con bajo nivel de participación, palestinos votaron en las primeras elecciones desde la guerra en Gaza

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Los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votaron este sábado a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el enclave costero, en comicios marcados por una muy baja participación y un desánimo generalizado.

«Estamos muy satisfechos de ejercer la democracia a pesar de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos, tanto a nivel local como internacional», declaró el presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abás, a periodistas después de votar.

A primeras horas del sábado numerosos votantes se dirigían a los colegios electorales en Cisjordania, mientras diplomáticos extranjeros observaban el proceso, y para las 17h00 (14h00 GMT), la participación en Cisjordania alcanzó el 40,62%, informó la Comisión Electoral Central (CEC).

Pero la participación en la zona gazatí de Deir al Balah fue significativamente menor, de apenas el 21,2% al cierre de los colegios electorales, a las 18H00 hora local.

Cerca de 1,5 millones de personas estaban inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por Israel, y 70.000 en la zona de Deir al Balah, según la CEC, con sede en Ramala.

«Elegiremos a alguien que pueda mejorar la comunidad local… cosas como el agua y la reparación de las calles», dijo Manar Salman, profesora de inglés en la ciudad.

Algunos, sin embargo, cuestionaron el momento de las elecciones.

«No queríamos elecciones en este momento, con la guerra en Gaza y los ataques de colonos en curso en Cisjordania», dijo Ziad Hassan, un empresario del pueblo de Dura Al Qaraa.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la violencia ha causado más de 72.000 muertos, según un saldo del Ministerio de Salud del territorio, considerado fiable por la ONU.

Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor un precario alto el fuego, empañado por actos violentos casi diarios.

– «Una oportunidad importante» –

En Cisjordania, escenario a su vez de un aumento de la violencia de los colonos, un periodista de la AFP vio una escasa afluencia en varios colegios electorales, donde diplomáticos observan el desarrollo de los comicios.

Los ayuntamientos se encargan de servicios esenciales como el agua, el saneamiento y las infraestructuras locales, y carecen de poder legislativo.

Como no se han celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006, son una de las pocas instituciones democráticas que funcionan bajo la administración de la Autoridad Palestina.

En un contexto de estancamiento económico, el Gobierno se enfrenta a numerosas acusaciones de corrupción y los donantes condicionan cada vez más su apoyo a la implementación de reformas.

Para el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, las elecciones son «una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos, en un momento especialmente difícil».

La Unión Europea las considera una «etapa importante hacia una mayor democratización y un fortalecimiento de la gobernanza local».

– Sin listas de Hamás –

La mayoría de las listas están alineadas con Fatah, el partido nacionalista y laico del presidente Abás, en el poder desde 2005, o son independientes.

No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista Hamás, el archirrival de Fatah, que controla casi la mitad de la Franja de Gaza.

Algunos aspirantes a candidatos afirman no haber podido presentarse. Es el caso de Mohamad Dweikat en Naplusa. Según declaró a la AFP, algunas personas de su lista han permanecido detenidas hasta el final del plazo de inscripción.

«Ya sean independientes o de un partido, los candidatos no cambiarán nada en la ciudad», lamentó Mahmud Bader, un empresario que vota en Tulkarem, en el norte de Cisjordania.

En Cisjordania hubo elecciones municipales en 2017 y en 2021-2022, pero en Gaza son las primeras desde las legislativas de 2006, ganadas por el movimiento islamista.

El experto en ciencias políticas Jamal al Fadi, de la Universidad Al Azhar de El Cairo, estima que la Autoridad Palestina sólo celebra elecciones en Deir al Balah para medir «su éxito o su fracaso», porque no hay sondeos desde el alto el fuego instaurado el pasado octubre.

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