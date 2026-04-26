Con gol de Lucero, la U vence a la Católica en el primer clásico de Gago en Chile

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Santiago de Chile, 25 abr (EFE).- Universidad de Chile venció este sábado por 1-0 a Universidad Católica en el clásico universitario de la liga chilena con un gol del delantero argentino Juan Martín Lucero, que le permitió al equipo laico igualar con 17 puntos a su rival, y quedar a cuatro unidades del líder Deportes Limache.

El tanto de Lucero llegó en el minuto 15 y fue el primero que marca en el campeonato desde su arribo a Chile esta temporada, rompiendo con la sequía de los azules que no convirtieron en sus dos partidos anteriores.

Fue el segundo triunfo en cuatro partidos dirigidos de la liga para el técnico argentino Fernando Gago, que llegó a finales de marzo pasado, y que enfrentó su primer clásico chileno como local en un repleto Estadio Nacional en Santiago.

La victoria puso a la U en el sexto lugar, a la espera del cierre de la undécima fecha, pero le permite mantenerse cerca de la lucha en la parte alta de la tabla, mientras la Católica es quinto.

Gago apostó por darle titularidad a tres juveniles, los chilenos Ignacio Vásquez (19), Agustín Arce (21) y el argentino Lucas Barrera (20) quienes tomaron la batuta ofensiva del equipo.

«Creo que el partido fue muy bueno, los chicos lo jugaron con la intensidad que se deben jugar estos partidos. Entrenaron muy bien en la semana y quedó demostrado hoy», aseguró Gago a TNT Sports tras finalizar el juego.

El conjunto laico tomó el dominio absoluto del juego en el primer tiempo, controlando la pelota y generando oportunidades de gol desde los primeros minutos y luego sostuvo el resultado ante el asedio del rival en el complemento.

«Siempre es importante ganar un clásico, ojalá nos dé la tranquilidad, pero esto es partido a partido», agregó Gago.

Vásquez fue la punta de lanza por la banda izquierda del conjunto azul para atacar el arco de Católica, mientras Arce y Barrera tomaron los hilos en el mediocampo haciendo lucir a la U dominante.

Así llegó el tanto del ariete argentino, en un centro de tiro de esquina, que Barrera cabeceó en el área y que Lucero pescó para empujarla con la zurda sobre el palo derecho del portero Vicente Bernedo.

El incesante ataque de la U opacó a la poderosa delantera de los cruzados, que llegó al choque como la segunda con más goles convertidos hasta la fecha con 24 dianas y con el artillero del campeonato Fernando Zampedri, con 11 tantos.

El cuadro de La Franja reaccionó en el inicio del complemento generando peligro sobre la portería de Gabriel Castellón, con opciones generadas por el atacante argentino Junto Giani, el que más cerca estuvo de conseguir el empate.

El ingreso de Fernando Zuqui le dio a Católica más peso ofensivo ante el Bulla, que entregó el control de la pelota al rival.

El lateral Marcelo Morales, sin embargo, estuvo cerca de liquidar el partido con un remate violento que Bernedo rechazó para salvar su puerta, al minuto 74, de lo que pudo ser el segundo gol de los laicos.

El guardameta Castellón terminó siendo el héroe sobre el final al salvar en dos tiempos un disparo de Alfred Canales, para impedir que Zampedri rematara en la boca del arco. EFE

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