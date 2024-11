Con la serie ‘Disclaimer’, el director mexicano Cuarón explora su lado más narrativo

4 minutos

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- La serie ‘Disclaimer’, con la que dos veces ganador del Oscar Alfonso Cuarón volvió a dirigir tras una pausa de seis años, permitió al realizador mexicano experimentar su lado “más narrativo”, señaló este martes en una entrevista con EFE.

“Es lo más narrativo que jamás yo haya hecho. Justamente por eso quería hacerlo porque yo nunca he hecho nada abiertamente narrativo y quería experimentar hacerlo”, señaló en una charla en Ciudad de México.

Cuarón, director de los filmes ‘Roma’ y ‘Gravity’, con los que se alzó con el premio Oscar en 2018 y 2013, reconoció que uno de los retos para realizar esta miniserie de siete capítulos fue el tiempo, que es diferente al que se requiere para hacer una película.

El director explicó que al igual que sus colaboradores, entre ellos el fotógrafo Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki, su experiencia hasta ahora había sido en cine y pensó que el cambio a la serie de televisión sería similar.

“Lo que no calculamos es que para hacer una película se requiere más tiempo que para hacer de manera convencional las series, entonces fue un proceso muy largo, y eso es lo que no calculamos, la longitud del proceso y la verdad eso llegó un momento que se volvió difícil por cansancio, por fatiga”, confesó.

‘Disclaimer’ es una miniserie de siete capítulos protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline, quienes se enfrentan en un juego de poder, donde varios secretos serán revelados y probablemente lo que observe el espectador en la pantalla no sea real.

Esta producción se encuentra actualmente en el catálogo de Apple TV+, donde lanzó sus primeros dos capítulos el 11 de octubre.

Cuatro distintas narrativas

A través de cuatro narrativas diferentes, Alfonso Cuarón pretende sumergir al público a una historia distinta, basada plenamente en un libro escrito por Renée Knight.

“Lo que me interesaba era explorar la narrativa, la manera en que las narrativas nos afectan, la manera que nosotros afectamos a la gente con nuestra narrativas, y de esta manera decidí construir toda una historia en que está contada a partir de cuatro distintas narrativas”, explicó.

Señaló que dentro de ‘Disclaimer’, el público visualiza estas distintas narrativas que poco a poco comienzan a converger en una sola. Sin embargo, es al final del proyecto, cuando el espectador se lleva una sorpresa donde se cuestionará si lo que está viendo es la versión real o la falsa.

El director precisó que si bien suma muchos proyectos dirigidos en inglés, uno de las cosas que “afecta” su trabajo es el idioma, pues la comunicación con quienes no hablan español es muchas veces defectuosa.

“Por mi mal acento, ellos (los actores y colaboradores) hacen lo que creen que yo dije, no lo que yo dije, que es mucho mejor a lo que yo dije, entonces está mucho mejor”, señaló sonriente.

Asimismo, reconoció el trabajo de sus colaboradores, pues afirmó que son ellos “los que crean tu proyecto en realidad” y un director es tan bueno como lo son ellos.

«Tú no puedes ser el mejor conductor de orquesta del mundo. Tú dependes de los distintos individuos que sean grandes músicos y entonces tu trabajo como director es muy fácil”, agregó Cuarón.

Finalmente, dijo que pese a sus proyectos en el extranjero, México siempre le llama para volver.

“Yo tengo un patrón de filmar en México, he filmado otras cosas fuera y regreso a filmar en México. Yo tengo que regresar continuamente a México a rodar, porque es lo que soy eso me llama esto es además, no solo es eso, como que me recarga de una energía que no encuentro en ningún otro lado”, concluyó. EFE

