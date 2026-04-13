Con partido de fútbol informal, activistas visibilizan crisis de desapariciones en México

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Ciudad de México, 12 abr (EFE).- A dos meses del inicio de la Copa del Mundo de fútbol 2026, organizaciones y activistas jugaron este domingo una «cascarita», un partido de fútbol informal en la calle, para visibilizar la crisis de desapariciones en México con más de 130.000 personas no localizadas.

La actividad, titulada «Cascarita por la memoria y contra el olvido», se llevó a cabo en la Glorieta de las y los desaparecidos en la céntrica avenida Reforma en la Ciudad de México, 10 días después del informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) que el Gobierno mexicano ha rechazado y criticado.

«México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina. Esta campaña es una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país, donde la impunidad es la norma», dijo a medios el abogado y especialista en Derechos de personas desaparecidas y sus familias, Jorge Verástegui González.

«Respaldamos nuestro respaldo total al CED ante un sistema de justicia mexicano que llega tarde o simplemente no llega, la vigilancia internacional es nuestra única garantía de verdad, denunciamos abandono institucional e intentos sistemáticos por matizar las cifras y administrar el dolor», añadió el también activista.

El informe del comité de la ONU señaló al país norteamericano como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, y alertó de que los casos registraron un repunte significativo en los últimos meses.

Además, destacó que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo. También advierte de fallos graves en los sistemas de respuesta del Estado.

El mismo 2 de abril, día de la presentación del reporte, el Gobierno de México criticó la «falta de rigor jurídico» del reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al considerar que es «tendencioso» y que «omite los esfuerzos institucionales» en esta materia por parte de la actual administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sin presupuesto digno

«Las desapariciones siguen sucediendo a lo largo del territorio mexicano», dijo Liliana Meza, integrante del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco.

«Que padre (bonito) que haya elegido a México como sede del Mundial, pero lo que no esta padre (bonito) es que se haya gastado tanto dinero por unos partidos de fútbol cuando tenemos esta gravísima crisis y que no haya un presupuesto (gubernamental) digno para esta problemática», añadió.

Para Alejandra Nolasco, quien busca a su padre Alejandro Nolasco, activista ambiental desparecido hace 10 años es frustrante no contar ni con la atención ni con el apoyo del gobierno .

«Parece que para el gobierno es más importante una pelotita (balón), entonces a ver si a nosotros nos pueden voltear a ver, para exponer esta crisis (…) estamos cansados de que las iniciativas que presentan no se cumplan (…) además de que nos revictimizan», expuso.

La sociedad debe conocer la problemática

El pasado martes, la propia Sheinbaum negó que la crisis de desaparecidos de México pueda ser un crimen de lesa humanidad, tal y como señaló la semana pasada el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), extremo que Sheinbaum rechazó porque, aseguró, este tipo penal requiere «ataques sistemáticos contra la población civil» por parte del Estado al tiempo que volvió a criticar su reciente informe por sus «debilidades» y su «orientación».

La presidenta acusó al documento de estar «orientado» a «criticar» al Estado mexicano y llevar esa posición a la Asamblea General de la ONU, algo que «no tiene cabida» -indicó- porque estamos «atendiendo el tema».

Para Héctor Flores, quien busca a Héctor Daniel, su hijo, desde 2021, consideró que «es importante lograr esta empatía con toda la sociedad y con motivo del Mundial conectar con las personas que desconocen el tema de los desaparecidos».

Adelantó que el 10 y 11 de junio, cuando arranca el Mundial, cientos de familiares de desaparecidos estarán en la Ciudad de México donde darán a conocer sus casos «la desaparición forzada no es un tema solo del gobierno sino de toda la sociedad», añadió.

El Gobierno mexicano confirmó recientemente de manera oficial que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Además del partido de fútbol informal, los activistas colocaron las fichas restauradas de personas desaparecidas en el memorial de la avenida Reforma. EFE

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