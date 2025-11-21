Concluye el escrutinio que ratifica el triunfo del «No» en las urnas en Ecuador

Quito, 21 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador terminó este viernes el escrutinio de la consulta popular y referéndum del pasado domingo, en el que se ratificó el triunfo del ‘No’ en las cuatro preguntas planteadas por el jefe de Estado Daniel Noboa.

Según el conteo oficial, un 61,81 % rechazó instalar una Asamblea Constituyente a fin de redactar una nueva Carta Magna, mientras que un 60,83 % descartó retomar la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

En la ciudad ecuatoriana de Manta, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador y donde durante una década (1999-2009) funcionó una base militar estadounidense, el triunfo del ‘No’ fue contundente con un 75,15 %.

Los estadounidenses ya operaron una base militar en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá.

Un 56,58 % de los habitantes del archipiélago -situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas- rechazaron la propuesta, así como el 61,06 % de los pobladores de Salinas, que también figuraba como opción para instalar bases.

Un 53,72 % dijo ‘No’ a reducir el número de asambleístas y un 58,31 % se negó a eliminar la financiación con dinero público a los partidos políticos.

Se trata del primer gran revés de Noboa en las urnas, tras lo que reajustó su gabinete con el cambio de los titulares de seis ministerios, entre ellos el de Gobierno, en el que en dos días hubo una nueva modificación.

Noboa había designado el martes al radiodifusor Álvaro Rosero en reemplazo de Zaida Rovira, pero éste declinó la designación el jueves, sin siquiera haber asumido el cargo, que ahora está en manos de Nataly Morillo, quien era asambleísta nacional por le movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

De las 24 provincias del país. la andina de Tungurahua fue la única provincia que apoyó el ‘Sí’ en los cuatro planteamientos del jefe de Estado. EFE

