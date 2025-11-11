Concluye sin incidentes la segunda jornada de las elecciones parlamentarias de Egipto

2 minutos

El Cairo, 11 nov (EFE).- La segunda jornada de la primera fase de votación en las elecciones generales egipcias, que se desarrollan en dos etapas para elegir a 568 de los 596 diputados del Parlamento, concluyó este martes con el cierre de los colegios electorales en la mitad de las provincias de Egipto.

La jornada se desarrolló sin incidentes y puso fin a la primera fase electoral, que comenzó ayer lunes en 14 de las 27 gobernaciones de Egipto para elegir a 142 diputados de entre 1.281 candidatos que se presentan en dos listas.

El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, destacó en un comunicado la labor de organización desarrollada por el Gobierno y la Autoridad Nacional Electoral para «brindar todo el apoyo logístico» durante los comicios y facilitar «un entorno seguro» que permita a la ciudadanía «ejercer su derecho al voto libremente y con comodidad».

En esta línea, agregó que el Ministerio de Exteriores egipcio realizó «todos los preparativos necesarios» para que los egipcios residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto.

El director ejecutivo de la Comisión Electoral Egipcia (CEE), Ahmed Bendari, afirmó este martes que «hubo una afluencia significativa» de los votantes en el primer día de esa fase electoral, sin especificar un porcentaje de participación, pero no aportó comentarios al respecto de esta jornada.

La segunda fase electoral se celebrará los días 24 y 25 de noviembre y, en ella, 1.316 aspirantes competirán por el resto de los 568 escaños en las 13 provincias restantes del país, incluida El Cairo.

En total, más de 67 millones de egipcios están llamados a las urnas, de los que algo más de 35.279 millones están convocados a emitir su votos en la primera fase en 14 provincias situadas en su mayoría en el alto Egipto, aunque incluye algunas del norte, como la mediterránea Alejandría.

Se espera que el Partido del Futuro de la Patria, vinculado con el Ejecutivo, siga manteniendo la mayoría de los escaños del Legislativo, tras ocupar 316 escaños en la cámara saliente, seguido por el Partido Republicano del Pueblo. EFE

sr-rsm/fpa