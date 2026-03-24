Condecoran en Paraguay a la cantautora argentina Teresa Parodi

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Asunción, 24 mar (EFE).- La cantautora argentina Teresa Parodi fue condecorada este martes por la Cámara de Diputados de Paraguay por su vasta trayectoria artística y sus aportes a la promoción de expresiones culturales en favor de la identidad de los pueblos suramericanos, informaron fuentes legislativas.

La artista, de 78 años, recibió la «Orden Nacional al Mérito Comuneros» por iniciativa de diputados de varios partidos políticos, indicó la Cámara Baja en un comunicado.

«Recibir este premio es un honor inmenso. La música y la cultura paraguaya han sido una gran influencia en mi carrera. El alma del pueblo paraguayo, su resiliencia y su pasión por la música son un ejemplo para mí», dijo la artista, citada en la nota.

Tras recibir la condecoración, Parodi interpretó a capela ‘Pedro Canoero’, una de sus canciones más emblemáticas en la que recuerda a un hombre que conducía la canoa con la que dio un paseo por el lago Ypacaraí, en el centro de Paraguay.

Parodi, que fue la primera ministra de Cultura de Argentina (2014-2015), está de visita en el país para participar de un concierto en la ciudad de San Bernardino con motivo de la inauguración de una escultura a ‘Pedro Canoero’, a orillas del lago que inmortalizó con su pieza musical.

La artista contó a periodistas que no volvió a ver al personaje de esa creación musical, que también cantaron sus compatriotas Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti.

«Yo creo que él jamás supo que yo le escribí esa canción, pero él se quedó para siempre en mi corazón y por eso salieron esos versos y esa música», aseguró. EFE

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