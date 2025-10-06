Condenada a 13 años de cárcel colombiana que reclutaba jóvenes para prostitución en Italia

Bogotá, 6 oct (EFE).- Un juez colombiano condenó este lunes en primera instancia a 13 años de cárcel a la ciudadana Martha Cecilia Álvarez Silva por reclutar y enviar a Europa a mujeres jóvenes bajo engaños laborales, para luego explotarlas sexualmente en la ciudad italiana de Bari, informó la Fiscalía.

En 2022, las autoridades colombianas desmantelaron la red de trata en la que delinquía Álvarez Silva junto a su hermana Alba Lucía y el ciudadano Édgar Romero Bonilla, quien un año después fue capturado por participar en una red de tráfico ilegal de personas a Estados Unidos.

Según la Fiscalía, los tres ofrecían falsas promesas de empleo en almacenes de ropa en Italia a mujeres del Eje Cafetero (oeste) y el norte del Valle del Cauca (suroeste), facilitándoles ropa, billetes aéreos y dinero para el viaje.

Una vez en Europa, las víctimas eran trasladadas a Bari, donde la organización les retenía los documentos y las obligaba a ejercer trabajos sexuales para «cubrir los supuestos gastos del viaje y manutención».

Las jóvenes eran sometidas a tratos crueles, amenazas y aislamiento, sin posibilidad de comunicarse con sus familias, según la Fiscalía.

En el caso que dio origen a la sentencia, una mujer de 26 años y madre de dos hijos fue contactada en la ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero, y convencida de viajar a Italia en 2016, donde Álvarez Silva le retuvo el pasaporte y la obligó a ejercer la prostitución.

Tras una agresión e intento de homicidio, la víctima logró denunciar y regresar a Colombia en noviembre de ese mismo año.

La víctima presentó las pruebas ante un juez y Álvarez Silva fue condenada en primera instancia a 13 años de cárcel por el delito de trata de personas. EFE

