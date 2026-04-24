Condenado a 15 años el alumno que mató a puñaladas a su profesora en el País Vasco francés

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París, 24 abr (EFE).- El alumno que con 16 años en febrero de 2023 mató en plena clase a su profesora de español en un colegio de San Juan de Luz, en el País Vasco francés, fue condenado este viernes a 15 años de cárcel.

El Tribunal de lo Criminal para menores de Pau consideró culpable al chico, que ahora tiene 19 años, aunque al mismo tiempo estimó que en el momento de los hechos tenía alterado su discernimiento.

Los jueces reprocharon el autor del asesinato de la profesora, Agnès Lassalle (53 años), que no hubiera dado una explicación durante el proceso y estimaron que había demostrado una conciencia moderada de la gravedad de lo que hizo.

Los hechos sucedieron el 22 de febrero de 2023 en el colegio católico Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz. Cuando iba a finalizar la clase, el alumno bloqueó la puerta y asestó varias puñaladas en el corazón a la profesora con un cuchillo de cocina.

Para la acusación, fue un acto premeditado porque la víspera el adolescente había ido a buscar el cuchillo, que tenía una hoja de 18 centímetros, a casa de su padre y lo había envuelto en papel antes de colocarlo en su cartera.

El estudiante estaba en ese momento siendo tratado por una depresión grave tras una tentativa de suicidio en noviembre de 2022, y entre las pocas explicaciones que dio, contó que «una vocecita» le había incitado a «hacer el mal».

Estuvo primero detenido en un centro para menores pero tras alcanzar la mayoría de edad, ha estado internado en la cárcel de Mont de Marsan. EFE

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