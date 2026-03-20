Condenado a cadena perpetua el primer acusado en Francia por el genocidio yazidí

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París, 20 mar (EFE).- El excombatiente francés del Estado Islámico (EI) Sabri Essid fue condenado en rebeldía este viernes a cadena perpetua por su participación en el genocidio del pueblo yazidí, la primera sentencia en este país por aquellos crímenes.

Una sentencia simbólica porque varias fuentes consideran que Essid, nacido en Toulouse en 1984, murió durante los ataques de la coalición al EI en Siria.

El Tribunal de lo Criminal de París le consideró culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y le impuso la pena más dura que existe en el ordenamiento jurídico francés, la misma que había solicitado la Fiscalía.

En su requisitoria había solicitado esa condena «histórica» porque sienta un precedente en Francia para castigar los crímenes al pueblo yazidí, lo que puede conducir a su reconocimiento como un genocidio.

La acusación había presentado pruebas contundentes, reunidas desde 2016 con ayuda de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos que apuntaban a la participación de Essid en esos crímenes.

Si bien no se pudo determinar que fuera el cerebro de los mismos, consideró que actuó como un «eslabón imprescindible» para llevar a cabo entre 2014 y 2016 una política de exterminio de esa comunidad kurdoparlante que profesa una religión pre-islámica considerada herética por los yihadistas.

Con esta sentencia, Francia se suma a otros países europeos que ya han condenado a miembros del EI por el genocidio yizadí, como Suecia o Bélgica, que siguieron la estela de Alemania, el primero en hacerlo en 2021.

En agosto de 2014 el Estado Islámico lanzó una ofensiva en el Monte Sinjar, hogar ancestral de los yazidíes, que se saldó con la muerte de más de 1.700 personas, la mayoría niños, y el secuestro de miles más, recordó la FIDH.

Según varias asociaciones que figuran como acusación particular en el juicio, unos 2.500 yazidíes secuestrados, en su mayoría mujeres y niños, siguen desaparecidos. EFE

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