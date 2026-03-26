Condenado a siete años de cárcel un cubano por pintadas preguntando «¿hasta cuándo?»

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La Habana, 26 mar (EFE).- Un joven cubano ha sido condenado a siete años de cárcel por cuatro pintadas preguntando «¿Hasta cuándo?», hastiado con los apagones en la isla según la sentencia, y por amenazar a un hombre que le descubrió mientras las realizaba.

La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a Leonard Richard González Alfonso, de 33 años, por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas, según el fallo de la causa 35/2025, a la que ha tenido acceso EFE.

El tribunal consideró probado que en la madrugada del 20 de junio de 2025 el condenado, junto a otra persona que no ha sido identificada, realizó en La Habana cuatro pintadas «en total desacuerdo por la situación energética que atraviesa el país» y para «mostrar su desacuerdo con el proceso revolucionario».

Escribió, según recoge la sentencia: «¿hasta cuándo?», «¿Hasta cuándo? Nos están matando», «¿Hasta cuándo, Cuba?» y «¿Hasta cuándo? Justicia Cuba», frases que el tribunal considera «anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista».

Entonces, según la relación de hechos, un ciudadano descubrió al condenado mientras realizaba las pintadas y éste le amenazó e insultó. La situación no escaló porque el interpelado se marchó.

Los familiares de González denunciaron ante la ONG Prisoners Defenders que en el proceso se han cometido varias irregularidades y que al joven, que ha tenido problemas de drogadicción y depresión, no se le están administrando en prisión los medicamentos que precisa.

En diciembre pasado el mismo tribunal condenó a cinco años de cárcel a un rapero cubano que colgó cuatro pancartas que exigían «cambios ya» y respeto a los «derechos humanos» en Cuba.

Además, la policía cubana arrestó recientemente a 10 ciudadanos panameños por realizar varias pintadas en la capital (con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad”) y los acusó asimismo de un delito de propaganda contra el orden constitucional.

Prisoners Defenders registró a finales de febrero un total de 1.214 presos la cifra de presos por motivos políticos en Cuba, un nuevo máximo, al publicar su informe de febrero. EFE

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