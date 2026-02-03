Condenados en Dinamarca dos jóvenes suecos por lanzar granadas junto a embajada de Israel

Copenhague, 3 feb (EFE).- Un juzgado de primera instancia de Copenhague condenó este martes a penas de cárcel por terrorismo a dos jóvenes suecos por lanzar dos granadas junto a la embajada de Israel en la capital danesa.

El mayor, de 21 años e identificado como Eyasu Hajam Semena, ha sido condenado a 14 años de prisión, y el otro, de 18 y cuyo nombre no ha trascendido por ser menor en el momento de los hechos juzgados, a 12 años, según el fallo, que decreta también la expulsión de por vida de ambos de Dinamarca.

Ambos declararon durante el juicio que habían sido contratados para desplazarse a Copenhague y lanzar granadas contra una propiedad, pero que desconocían cuál era el objetivo y que no tenían ninguna opinión política sobre Israel o el conflicto en la Franja de Gaza.

«Cuando una persona acepta y realiza, por ejemplo, un asesinato por encargo de una persona desconocida para él, sigue siendo un asesinato. Lo esencial es la intención de esa persona de matar a otra», consta en el fallo, que no fue unánime.

Las granadas explotaron en una propiedad próxima a la legación diplomática israelí la noche del 2 de octubre de 2024 y nadie resultó herido.

Los dos jóvenes fueron arrestados horas después y han permanecido detenidos en prisión preventiva desde entonces.

El tribunal los consideró también culpables de intento de asesinato, ya que aceptaron el riesgo de que los residentes de la propiedad adyacente pudieran morir al explotar las granadas. EFE

