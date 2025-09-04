Condenan a Google a pagar 425 millones por recopilar datos sin autorización

The Swiss voice in the world since 1935

Google fue condenado este miércoles en Estados Unidos a pagar poco más de 425 millones de dólares por violar la privacidad de casi 100 millones de usuarios, de quienes recopilaba datos pese a haber desactivado esa opción, confirmó la compañía.

Un jurado de un tribunal federal de San Francisco declaró culpable al gigante tecnológico en un caso de «interceptación ilegal por parte de Google de la actividad privada de los consumidores en aplicaciones móviles», denunciaron los abogados en una demanda colectiva presentada en julio de 2020.

«Esta decisión malinterpreta cómo funcionan nuestros productos, y la apelaremos», dijo en un comunicado el portavoz de Google, Jose Castaneda. «Nuestras herramientas de privacidad ofrecen a las personas control sobre sus datos, y cuando desactivan la personalización, respetamos esa elección».

Los demandantes, que representaban a unos 98 millones de usuarios, habían desactivado configuraciones que hacían seguimiento de la «Actividad web y de aplicaciones». 

Esta decisión no autorizaba la recopilación de datos de servicios populares de la compañía como el navegador Chrome, Google Maps y Google News.

El veredicto llegó un día después de que un juez federal en Washington le otorgara al gigante de Internet una victoria al rechazar la demanda del gobierno para que Google venda Chrome como parte de un caso importante de competencia desleal. 

Google lleva mucho tiempo bajo presión para equilibrar la segmentación de anuncios lucrativos, núcleo de su éxito financiero, con la protección de la privacidad de los usuarios.

El gigante de Silicon Valley ha estado trabajando para reemplazar las «cookies» de seguimiento de actividad en línea con un mecanismo menos invasivo pero igualmente eficaz. 

Las cookies son pequeños archivos guardados en los navegadores por sitios web que pueden recopilar datos sobre la actividad en línea de los usuarios, siendo esenciales para la publicidad en línea y los modelos comerciales de muchas grandes plataformas. 

La multa de este miércoles contra Google es la tercera emitida por la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades sobre el uso de cookies de la compañía de búsqueda, después de pagar 100 millones de euros en 2020 y 150 millones en 2021.

