Condenan a Nathan Chasing Horse, actor de ‘Bailando con Lobos’, por agresión sexual

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Redacción Internacional, 28 abr (EFE).- Un juzgado de Las Vegas (Estados Unidos) ha sentenciado al actor Nathan Chasing Horse, que apareció en la película ‘Dances with Wolves’ (‘Bailando con Lobos’), a permanecer décadas en prisión tras ser declarado culpable por agredir sexualmente a varias víctimas.

Chasing Horse, de 49 años, interpretó el papel de ‘Smiles a Lot’ (Sonríe Mucho) en la película protagonizada por Kevin Costner. El actor, que cumplirá una pena entre 37 años y cadena perpetua, ha negado los hechos y califica el proceso como «un error judicial», según recoge el medio Las Vegas Review-Journal.

El actor se consideraba un «curandero» y cometió delitos en Estados Unidos y Canadá mientras dirigía The Circle (El Círculo), una secta que llegó a tener hasta 350 seguidores, según han declarado probado las autoridades estadounidense.

El jurado lo declaró culpable de trece cargos y no culpable de otros ocho. Durante el juicio, varias víctimas testificaron que Chasing Horse utilizó sus tradiciones espirituales para convertirlas en victimas.

Una de las víctimas testificó que Chasing Horse abusó de ella cuando era niña, diciéndole que debía entregar su virginidad para curar el cáncer de su madre. La madre de esta víctima describió al acusado como el ‘Epstein de Indian Country’ afirmando que convirtió «sagradas ceremonias Lakota en escenas del crimen».

Su madre, Lynnette Adams, quien mantuvo una larga amistad con Chasing Horse, señaló: «Cuando la autoridad espiritual se usa para dañar en lugar de proteger, no solo hiere el cuerpo, hiere el espíritu».

Otra víctima relató que sufrió depresión, pensamientos suicidas y dificultades para continuar con su vida. «Los momentos más felices que experimento a veces siguen siendo interrumpidos por los recuerdos de lo que me hizo», dijo.

El abogado defensor del acusado pidió la sentencia mínima alegando que las víctimas eran «mujeres jóvenes descontentas» y que el actor era «ampliamente admirado».

La jueza encargada del caso se mostró impactada por la falta de remordimiento del acusado. «Usted se aprovechó de la confianza y la espiritualidad de estas mujeres y las manipuló para su propia gratificación personal», sentenció.

La sentencia le declara culpable de múltiples cargos de agresión sexual a un menor de 16 años, un cargo de agresión sexual y un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil, entre otros.EFE

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