Condenan a un hermano del expresidente dominicano Danilo Medina por corrupción

3 minutos

Santo Domingo, 14 ago (EFE).- Un tribunal condenó este jueves a siete años a Juan Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina (2012-2020), acusado de dirigir un entramado de corrupción durante la gestión del exjefe de Estado quien, por su lado, ha asegurado que no sabia que éste tenía contratos millonarios con el Estado.

La sentencia fue dictada la madrugada de este jueves por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que encontró culpable a Juan Alexis Medina, contra quien el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión, de los delitos de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.

También dictó penas de entre 5 y 6 años para otros siete imputados en el caso, señalados como socios de Juan Alexis Medina.

Todos los condenados, quienes actualmente se encuentran en libertad, y sus empresas deberán pagar 500 millones de pesos al Estado (unos 8 millones de dólares).

Otros imputados, entre ellos, Carmen Magalys, también hermana de los Medina y quien en la gestión del exmandatario se desempeñó como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo y el excontralor general Rafael Germosén, fueron absueltos.

Tras dictarse la sentencia de este mediático caso, bautizado como «Antipulpo» por el órgano de persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, anunció que apelará la decisión del tribunal cuyas juezas reconocieron que el caso evidenció una corrupción «plena, absoluta y profunda».

Al atender a la prensa tras salir de la audiencia, Camacho destacó, sin embargo, que «en este proceso está condenado el gerente operativo de este entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, que es además hermano de un expresidente de la República.

De acuerdo con el Ministerio Público, Juan Alexis Medina dirigía durante la gestión del expresidente Danilo Medina un entramado de corrupción del que formaban parte su hermana Carmen Magalys y varios exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, que aprovecharon sus vínculos con el poder político para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del Estado.

El órgano asegura que el imputado encabezó un presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

La Oisoe, disuelta en 2021, fue el epicentro de la corrupción donde Alexis Medina, con la complicidad de altos funcionarios, ejecutó un esquema fraudulento que incluyó la compra de contratos, la notificación de cesiones de crédito ficticias y la adjudicación irregular de obras públicas, siempre de acuerdo con la acusación. EFE

