Condenan a un laboratorio estadounidense por la crisis de los opioides

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Una jueza federal de Nueva Jersey condenó el martes al laboratorio estadounidense Purdue Pharma, considerado como responsable del origen de la crisis de los opioides en Estados Unidos, antes de que entre en efecto su plan de quiebra.

El laboratorio y la familia Sackler, su propietaria, fueron acusados de promocionar un analgésico, OxyContin, ocultando su alto potencial adictivo y pagando sobornos a médicos, lo que les generó ganancias de miles de millones de dólares.

La empresa deberá pagar más de 8.000 millones de dólares por este caso, en virtud del plan de quiebra.

Purdue Pharma debe disolverse el 1 de mayo y una nueva firma independiente llamada Knoa Pharma asumirá sus activos y experticia con la misión de ocuparse de la «crisis de los opioides».

Durante más de seis horas el martes, la jueza escuchó testimonios de decenas de víctimas y sus familias, antes de instar al presidente del consejo de administración de Purdue Pharma, Steve Miller, a disculparse.

La magistrada también pidió perdón en nombre del gobierno estadounidense, que «fracasó» en proteger a la población frente a prácticas «motivadas por la avaricia» de Purdue Pharma, cuya «estrategia era comparable a la de una empresa criminal».

Varias víctimas en la sala pedían rechazar un acuerdo —reclamando en particular acciones penales contra la familia Sackler o una indemnización más elevada—, pero la jueza lo consideró la «mejor vía posible» a su disposición.

Por último, exhortó a los abogados encargados de la quiebra a cumplir con la indemnización.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi 727.000 personas murieron en Estados Unidos entre 1999 y 2022 a causa de sobredosis relacionadas con opioides, ya sea recetados o consumidos ilegalmente.

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