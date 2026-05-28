Confesión de esposa de candidato en Colombia causa revuelo a 3 días de las presidenciales

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Bogotá, 28 may (EFE).- Una confesión de la esposa del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, sobre irse del país si no ganan las elecciones causó revuelo este jueves, a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones.

«Tenemos dos caminos: ganar o perder y bueno, si perdemos no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no», dijo Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella en una entrevista de la pareja anoche con la revista ‘Semana’.

La declaración ha ocasionado una lluvia de críticas a la campaña de De la Espriella, segundo en las encuestas en intención de voto, porque justamente el nombre de su movimiento es Defensores de la patria, y su lema, con el saludo militar: ¡Firmes por la patria!.

«Se irá a Italia y Miami, a enriquecerse con bandidos, a volver a ser ateo, a ser el defensor de la mafia. A ser el mismo de siempre», escribió en su cuenta de la red social X la candidata presidencial Claudia López, del movimiento de centro Imparables.

El comentario hace referencia al estilo de vida del candidato, que reparte su tiempo entre sus casas en Florencia (Italia), Miami (EE.UU.) y Barranquilla (Colombia), así como a los controvertidos casos que ha llevado como abogado penalista, en los que ha sido defensor, entre otros, de Alex Saab, entregado este mes por Venezuela a Estados Unidos, y a sus contradicciones personales, pues pasó de ser ateo a católico fervoroso en esta campaña.

Para Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata de derecha Paloma Valencia, lo dicho por la esposa de De la Espriella muestra que el ultraderechista hace parte de «los que nunca han estado y los que nunca estarán» por el país.

En las redes sociales abundaban hoy las críticas al candidato y a su esposa de ciudadanos indignados por la ligereza con la que la se toman una campaña presidencial y aprecian una falta de compromiso.

«Un comentario extremadamente desafortunado, pero consecuente con una forma de mostrarse millonarios, llenos de lujos y comodidades. El arribismo no tiene límites», expresó el exviceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo.

Comentarios fuera de lugar

Esta polémica se suma a las de las otras campañas en las últimas horas por comentarios fuera de lugar, como uno sobre los universitarios de la senadora indígena Aída Quilcué, compañera de fórmula del izquierdista Iván Cepeda, líder en las encuestas.

«Y decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron y aprendieron fue a robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo», dijo Quilcué en un acto con seguidores del Pacto Histórico.

Para el matemático Ignacio Mantilla Prada, exrector de la Universidad Nacional, la más importante de Colombia, «es lamentable escuchar esta afirmación» de alguien que aspira a ser vicepresidenta del país.

La tercera polémica del día corrió a cuenta de Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por el partido Centro Democrático y uno de los alfiles de la campaña de Paloma Valencia, quien dijo entre risas en una entrevista que esa aspiración se fue a pique por la elección de Juan Daniel Oviedo como su compañero de fórmula.

«Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo», dijo Briceño al portal Nación Sabrosa, y agregó que en marzo la candidata uribista «tenía la presidencia en sus manos» hasta que escogió a Oviedo, homosexual, «que no comulga de ninguna forma con lo que nosotros pensamos», en su afán de atraer al electorado de centro, y por eso hoy está tercera en las encuestas. EFE

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