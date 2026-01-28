Congresista colombiano iba entre los pasajeros de avión desaparecido en noreste del país

Bogotá, 28 ene (EFE).- El congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya hace parte de las 15 personas que iban a bordo del avión de la compañía estatal Satena que este miércoles desapareció de los radares cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informó el equipo del representante.

«Informamos que seguimos sin contacto con el Representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña», se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Instagram del congresista, gestionada por su equipo.

Además, en la publicación el equipo indica que ha enviado mensajes por WhatsApp al teléfono del representante y aunque «aparecen como recibidos», aún no han obtenido respuesta.

Quintero Amaya es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo y llegó a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Desde el Congreso a donde aspiraba a repetir curul, esta vez como representante del departamento de Norte de Santander por el Partido de la U, ha enfocado su labor legislativa en temas como «la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz».

Junto al congresista también viajaba su asistente Natalia Acosta Salcedo y Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz que actualmente ocupa Quintero.

«Desde el Partido de La U, expresamos nuestra preocupación ante la desaparición de la avioneta de Satena en Norte de Santander, en la cual viajaba nuestro candidato a la Cámara Diógenes Quintero y parte de su equipo de trabajo. Esperamos que la situación tenga un desenlace positivo y todos los ocupantes de la aeronave regresen sanos y salvos con sus familias», señaló esa colectividad.

Además, medios locales indican que los otros pasajeros son el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez, así como un comerciante y un neurocirujano de la región El avión de la compañía colombiana Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, «el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am». EFE

