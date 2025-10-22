Congresista dice que 4 estadounidenses fueron detenidos en redada migratoria en Nueva York

Nueva York, 22 oct (EFE).- Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en la redada del martes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Manhattan (Nueva York) que generó protestas de transeúntes y activistas, según dijo este miércoles el congresista Dan Goldman.

Goldman, en declaraciones a medios locales en el edificio 26 Federal Plaza, que acoge un centro de detención de ICE, dijo que los estadounidenses arrestados por los agentes federales pasaron la noche allí y fueron liberados esta tarde sin que se les presentaran cargos.

Según recogen los medios ABC7 y AmNY, Goldman señaló que ICE no tiene permitido detener a ciudadanos del país y que el hecho de que pasaran la noche en detención migratoria sin cargos supone un «abuso de poder».

Los agentes de ICE y otras agencias federales realizaron una redada enfocada en los vendedores ambulantes de falsificaciones, la mayoría africanos, que se suelen situar en la calle Canal del bajo Manhattan, cerca de Chinatown y el Soho, y que se saldó con nueve detenidos.

Según el canal Pix11, que cita al Departamento de Seguridad Nacional, los nueve detenidos por ICE ayer son hombres con «historial criminal» y los cuatro estadounidenses eran «agitadores», pero no está claro si la cifra de detenidos total se refiere solo a inmigrantes o incluye a los ciudadanos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, creó hoy un portal para que los testigos envíen fotos y videos que documenten las actividades del ICE en el estado para «evaluar cualquier infracción de la ley» y recordó que «nadie debe ser sometido a interrogatorios, detenciones ni intimidación ilegales».

Este jueves, grupos activistas proinmigrantes convocaron una protesta contra la actividad de ICE en Nueva York que partió precisamente desde la zona del centro de detención de Federal Plaza y se convirtió en una marcha por las calles cercanas en la que participaban decenas de personas. EFE

