Congreso de EEUU aprueba proyecto de ley para facilitar acceso a la vivienda

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El Congreso de Estados Unidos adoptó el martes un texto que busca facilitar el acceso a la vivienda mediante la flexibilización de normas y la aceleración de los estudios de impacto ambiental para la construcción de nuevas unidades.

El proyecto de ley, ya aprobado el lunes en el Senado con 85 votos a favor y cinco en contra, superó el trámite de la Cámara de Representantes con respaldo tanto de los republicanos, mayoritarios, como de la oposición demócrata.

Este apoyo bipartidista es poco frecuente en el actual Congreso, en momentos en que el costo de la vida es ya el tema central de la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre.

La inflación persistente fue un eje central de la campaña presidencial que llevó a Donald Trump a la victoria en las presidenciales de 2024 y podría influir también en estas elecciones legislativas, que definirán el rumbo de su segundo mandato.

El proyecto aprobado el martes se encamina ahora hacia la Casa Blanca para su promulgación por el presidente.

Su adopción representa «un paso importante en la lucha contra la crisis del costo de la vida en Estados Unidos», celebraron en un comunicado conjunto el senador republicano Tim Scott y la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Ambos son los principales miembros de la comisión del Senado sobre vivienda y lideraron las negociaciones entre ambos partidos para lograr un consenso.

Según los legisladores, el texto «da prioridad a las familias», «amplía las viviendas a precios accesibles» y permite así «afrontar la crisis habitacional».

En la práctica, una vez en vigor, la ley suprimirá algunos obstáculos regulatorios a la construcción de nuevas viviendas y acelerará los estudios de impacto ambiental, en particular al establecer un marco federal para las comunidades que quieran reformar sus registros catastrales.

También se crearán incentivos financieros del Estado federal para las comunidades que logren construir más viviendas.

El texto prohíbe a los grandes fondos de inversión comprar viviendas unifamiliares, lo que podría facilitar el acceso de más familias a la propiedad.

Los legisladores subrayaron que esta cláusula busca limitar el papel de Wall Street en el mercado inmobiliario.

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