Congreso de Perú aprueba por insistencia el incremento de pensiones a maestros jubilados

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Lima, 20 mar (EFE).- El Congreso de Perú aprobó, por insistencia, tres proyectos de ley que incrementan las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a 3.500 soles (1.000 dólares), una medida que había sido observada por el Ejecutivo por el considerable incremento de gasto en el presupuesto público.

El pleno del Parlamento aprobó la propuesta con 82 votos a favor para beneficio de los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial, quienes recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. Hasta ahora, un maestro jubilado recibía en promedio 800 soles (unos 230 dólares).

El objetivo del incremento es asegurar que este sector obtenga «un ingreso adecuado que cubra sus necesidades básicas y les permita un nivel de vida digno», señaló el Congreso al informar sobre la votación del pleno.

La medida corresponde a los jubilados de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944 y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra, dijo al sustentar los proyectos que, de esta manera, «podemos ofrecer a nuestros docentes una mejora de calidad de vida», dado que son responsables de la conducción y formación de más de seis millones de estudiantes en el sistema público.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, declaró a fines del año pasado que es «tan grande la magnitud de los recursos» que se estarían comprometiendo con los paquetes de leyes aprobados por el Congreso que «va a ser muy difícil o imposible de costear».

«Estamos hablando de 25.000 millones de soles (7.185 millones de dólares) anuales, solo en las diez principales de un universo de 350 (leyes del Parlamento). Son magnitudes imposibles de incorporar en el presupuesto», advirtió el también exministro de Economía al portal Ojo Público.

Segura agregó que «vamos a tener un déficit fiscal cada vez más alto y una acumulación acelerada de deuda que va a comprometer la estabilidad fiscal del país».EFE

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