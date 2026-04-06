Congreso de Perú cita al primer ministro el 16 de abril para que pida el voto de confianza

3 minutos

Lima, 6 abr (EFE).- El Congreso de Perú citó al primer ministro, Luis Arroyo, y a su gabinete de ministros el jueves 16 de abril para pedir el voto de confianza al pleno, cuatro días después de las elecciones generales del 12 de abril.

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, mandó este lunes una carta a Arroyo, militar en retiro, en la que le invita a acudir al Parlamento el 16 de abril a las 13:00 horas GMT para exponer la política general del Gobierno ante el pleno.

«En la mencionada sesión (…), la Representación Nacional escuchará su exposición y debatirá sobre la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión», detalla la misiva dirigida a Arroyo, difundida en medios locales.

Hace una semana, Rospigliosi adelantó que el pedido de confianza del gabinete del presidente interino, José María Balcázar, sería después de los comicios generales, en los que los peruanos elegirán al nuevo presidente, vicepresidentes, Senado y Cámara de Diputados.

«El gabinete ministerial se va a presentar luego de las elecciones. Eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, con el general Arroyo, la vez que me visitó acá», explicó Rospigliosi a los periodistas.

Arroyo juró al cargo de presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, en sustitución de Denisse Miralles, y Balcázar, también hizo otros cambios en el gabinete en esa fecha, antes de cumplir su primer mes en el Ejecutivo.

De acuerdo a la Constitución Política, el Consejo de Ministros solicita el respaldo del Congreso a su política general o medidas en concreto dentro de los 30 días de asumir el cargo, pero si no recibe la confianza se produce una crisis y debe renunciar en pleno.

Precisamente, Miralles fue sacada por Balcázar pocas horas antes de solicitar el voto de confianza al Parlamento debido a que no contaba con el respaldo del Legislativo, donde algunas fuerzas políticas demandaban cambios y medidas más duras en el combate contra el crimen organizado, que se ha convertido en el principal problema del país, según declaró Balcázar.

El titular del Congreso, del partido fujimorista Fuerza Popular, afirmó que la presentación del gabinete servirá para escuchar los planes respecto a la inseguridad ciudadana que provoca «enorme zozobra y terror entre la población».

Rospigliosi agregó que «las sucesivas crisis» y cambios de ministros «no ayudan» al combate contra la delincuencia, al comentar los sucesivos gabinetes de los últimos cinco años en los que el país tuvo como presidentes a Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y el actual José María Balcázar.

El presidente interino entregará la banda presidencial el próximo 28 de julio al candidato o candidata que gane en los comicios presidenciales, que muy probablemente se defina en segunda vuelta el 7 de junio. EFE

pbc/rrt