Conmebol resolverá sanciones del Independiente-U de Chile apenas tenga todos los informes

afp_tickers

2 minutos

La Conmebol resolverá las eventuales sanciones contra Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, cuyos hinchas protagonizaron violentos enfrentamientos el miércoles en Buenos Aires, apenas reúna todos los informes de los incidentes, según dijo una fuente de la organización a la AFP el jueves.

«El caso fue derivado a los órganos judiciales de la Conmebol. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio están siendo recopilados por la Comisión Disciplinaria», dijo una fuente del organismo bajo reserva.

La fuente estimó que la investigación podría extenderse una semana.

Según la fuente, el comité tomará una determinación después de escuchar a las partes y lo hará con base en los informes de las autoridades y las imágenes que registraron la feroz reyerta.

El jurado es presidido por el abogado paraguayo Eduardo Gross Brown e integrado por la vicepresidenta Amarilis Belisario (Venezuela), Lucas Ribeiro (Brasil), Cristóbal Valdés (Chile) y Jorge Posse Ponessa (Argentina).

El cotejo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana se canceló en el arranque del segundo tiempo tras una batalla campal en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar del Rey de Copas argentino.

El encuentro se interrumpió cuando empataban 1-1 y la serie global iba 2-1 a favor de los chilenos, un resultado que en principio emparejaría a la U con Alianza Lima en los cuartos de final.

Pero tanto el club santiaguino como los Diablos Rojos se arriesgan a ser castigados por los choques, que dejaron 19 heridos y más de cien detenidos, según autoridades.

La entidad matriz que rige el fútbol sudamericano anticipó en un comunicado divulgado más temprano que actuará «con la mayor firmeza» en la imposición de sanciones, «conforme al reglamento de la comisión disciplinaria».

Como medidas más severas, entre otras, el reglamento de la Conmebol contempla multas de hasta 400.000 dólares y la desclasificación de competiciones en curso y futuras para el club hallado responsable de que el partido no pueda disputarse por causas externas al juego, como la violencia en las tribunas.

La resolución rápida del caso es imperativa para la Copa Sudamericana, cuyos cuartos de final están programados para iniciar la semana del 15 de septiembre.

hro/raa/