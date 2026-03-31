Consejo de D. Humanos aprueba 3 resoluciones sobre situación en territorios palestinos

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Ginebra, 31 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas aprobó este martes tres resoluciones relacionadas con la situación de los palestinos en los territorios ocupados por Israel, que contienen numerosas condenas a este país por sus violaciones y se le reclama un alto el fuego efectivo y el acceso de la ayuda humanitaria.

A pesar del alto el fuego declarado el pasado enero entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, más de 650 palestinos han muerto en diversos ataques israelíes, mientras que la asistencia para la población sigue entrando en pequeñas cantidades con respecto a las necesidades, según las informaciones de agencias de Naciones Unidas.

«La gente sigue viviendo entre los escombros en Gaza, haciendo colas de horas cada día para poder acceder a agua potable. Hoy en día hay muy pocos motivos para alegrarse en Gaza porque la situación sigue siendo extremadamente sombría», declaró hoy a la prensa en la misma sede de la ONU en Ginebra donde se reúne el CDH, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Al respecto, la primera resolución aprobada pide el respeto pleno del alto el fuego y un acceso humanitario sin trabas, así como el inicio inmediato de la reconstrucción de un territorio que antes de la guerra ya estaba sobrepoblado y donde toda la población vive actualmente confinada en la mitad de su superficie.

Por otra parte, se ha condenado a Israel por usar el hambre como «método de guerra», al bloquear la entrada de alimentos, agua y combustibles; y se le ha pedido que detenga la expansión de los asentamientos judíos y las demoliciones de viviendas de palestinos, con lo que se cree que busca un cambio en la composición demográfica de los territorios.

En otra resolución específica sobre las colonias israelíes, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó que éstos son ilegales de acuerdo al derecho internacional y son un obstáculo a una solución política al conflicto basada en la existencia de dos Estados.

Por ello exige que se detengan sin condiciones todas las actividades de esos asentamientos, incluida a expropiación de tierras, confiscación de propiedades, así como el traslado forzoso de palestinos.

Llama también a las empresas a cesar todas sus actividades vinculadas a las colonias.

En una tercera resolución aprobada en relación con el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, se llama a Israel a terminar inmediatamente su presencia ilegal en los territorios que ocupa, incluyendo Jerusalén Este.

Asimismo se enfatiza la necesidad de preservar la integridad territorial de ésos, así como reconocer la soberanía permanente de los palestinos sobre sus recursos naturales. EFE

is/fpa