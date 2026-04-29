Consejo de Seguridad apuesta por regulación nuclear «más ágil y comprometida con igualdad»

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Redacción Medioambiente, 29 abr (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha apostado en Viena por una regulación nuclear «más ágil, proporcionada y comprometida con la igualdad», al presentar una estrategia de liderazgo para fomentar la flexibilidad y el talento femenino.

El CSN participa esta semana en la nueva Conferencia Internacional de Reguladores nucleares y radiológicos eficaces del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde ha subrayado, según un comunicado emitido hoy, que «la eficacia reguladora depende de integrar el rigor técnico con la simplificación de procesos y el uso de la tecnología».

La delegación de ese organismo ha estado liderada por su presidente, Juan Carlos Lentijo, la vicepresidenta, Pilar Lucio, y la directora técnica de Protección Radiológica, Isabel Villanueva. Todos ellos han participado en sesiones de trabajo dedicadas a eficacia reguladora, cultura de seguridad, igualdad de género o construcción de organismos reguladores resilientes.

Durante el evento, Lentijo ha destacado que «la eficacia del regulador moderno depende de su capacidad para integrar la digitalización y la proporcionalidad basada en el riesgo como ejes de una misma estrategia operativa».

Según el presidente, la tecnología «debe ser una herramienta no para superponer capas adicionales, sino para rediseñar procesos, simplificar flujos y reducir cargas administrativas innecesarias».

Ha defendido asimismo la necesidad de transmitir a los equipos que «convivir con niveles aceptables de riesgo forma parte del mandato regulador», conforme indica la nota.

En otra de sus intervenciones, el presidente del CSN presentó una estrategia «orientada a consolidar la cultura de seguridad del Consejo mediante el fortalecimiento del liderazgo en todos los niveles.

Por su parte, la vicepresidenta del CSN, Pilar Lucio, ha explorado «cómo los organismos reguladores nucleares pueden redefinir la flexibilidad en el trabajo de manera que se fomente la igualdad de género y se fortalezca la cultura de seguridad», según el comunicado.

Lucio ha remarcado la necesidad de superar los modelos de «carreras lineales», es decir, sin interrupciones para evitar discriminaciones de género. «Es clave que las responsabilidades familiares no penalicen las carreras y el talento femenino», ha dicho.

Además, según esta directiva, implementar prácticas que permitan flexibilizar las condiciones de trabajo fortalece la confianza y la responsabilidad entre la dirección y el personal y empoderan especialmente a las mujeres.

«Cuando la organización demuestra que prioriza el bienestar de sus empleados y aplica la flexibilidad de forma equitativa para hombres y mujeres, se genera un entorno de colaboración y compromiso. Esto hace que las mujeres se sientan más seguras de compaginar vida y trabajo sin temor a comprometer su desarrollo profesional, promoviendo así su empoderamiento», ha señalado. EFE

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