Consejo de Seguridad ruso afirma que sistema estatal de Irán es estable pese intervención

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Moscú, 14 abr (EFE).- Los sistemas estatal y militar de Irán siguen estables pese a la intervención de Estados Unidos e Israel, afirmó hoy el Consejo de Seguridad ruso en un comunicado.

«Actualmente, las autoridades iraníes mantienen el control sobre la situación en el país. Los sistemas estatales y militares funcionan con normalidad», señala la nota.

El comunicado agrega que «no se observan disturbios y desórdenes» con los que contaban Estados Unidos e Israel.

«Por el contrario, en el contexto de la intervención estadounidense e israelí, diversos grupos sociopolíticos de Irán se han unido en torno al gobierno central», señala.

Mientras, la propia República Islámica aún conserva «una cantidad significativa de armas», advirtió el Consejo de Seguridad ruso.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, informó el domingo por teléfono a su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre los resultados de las negociaciones con Estados Unidos celebradas el sábado y el domingo en Islamabad.

Según informó el Kremlin, Pezeshkian agradeció a Putin su postura dirigida a lograr la desescalada de la situación en Oriente Medio y también por la ayuda humanitaria prestada en las últimas semanas. EFE

mos/fpa