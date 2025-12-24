Conservador Asfura, apoyado por Trump, es el nuevo presidente de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles como presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un ínfimo margen de diferencia con su mayor rival y denuncias de fraude.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en Honduras, uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Acentúa el avance de gobiernos conservadores en la región luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

«Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar», escribió en X el mandatario electo, quien asumirá el 27 de enero.

Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha.

Nasralla exige un amplio recuento de votos y no reconoce la victoria de su contrincante.

Esta fue la segunda vez que Asfura intentó llegar a la presidencia, pero ahora con el respaldo del mandatario estadounidense Donald Trump, empeñado en consolidar un bloque de derecha en Latinoamérica. La izquierda gobierna sin embargo en Brasil y México, sus dos principales economías.

«Estados Unidos felicita al presidente electo (…) y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio», señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

Es la «derrota contundente del narcosocialismo», indicó en la misma red el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana dijeron en un comunicado conjunto que la participación de observadores de la OEA y la Unión Europea «contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso» y a «la legitimidad de los resultados».

En la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por su candidato.

Y redobló la apuesta al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), del Partido Nacional de Asfura, cuando purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína a ese país.

Trump considera que Hernández fue víctima de una injusticia del presidente demócrata Joe Biden. Ante la demora para proclamar al ganador, Washington también revocó la visa a un magistrado electoral.

– Violencia y polarización –

Asfura, conocido por sus apelativos de «Tito» y «Papi a la orden», ha agradecido ese apoyo al recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y que allí viven dos millones de hondureños que aportan con sus remesas un tercio del PIB nacional.

Promete atraer inversión extranjera a la nación de 11 millones de habitantes y tiene intención de volver a acercarse a Taiwán, luego de que la presidenta Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Pero tendrá que gobernar un país aún más polarizado luego del proceso electoral, que según Castro está «seriamente cuestionado» por falta de transparencia, coacción de electores por parte de pandilleros y «amenazas» de Trump.

Asfura también administrará un país que sufre el azote de los narcos y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que la presidenta intentó combatir apoyada en un estado de excepción similar al de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Al igual que en el país vecino, organizaciones civiles denuncian que la estrategia derivó en violaciones de derechos humanos.

Y aunque bajaron los asesinatos, Honduras es aún uno de los países más violentos del continente con unos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.

– Proceso tortuoso –

Exalcalde de Tegucigalpa, Asfura tiene asegurado el apoyo de los militares, que juegan un rol clave por cuenta de un largo historial de golpes de Estado. El último, en 2009, derrocó al presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, capturado en plena noche, aún en pijama.

La proclamación de Asfura llega tras un tortuoso conteo de votos, que se vio interrumpido varias veces por fallos informáticos. El CNE tenía plazo hasta el próximo martes para proclamar al vencedor.

Las denuncias de fraude crecieron a medida que la diferencia entre los candidatos se estrechaba.

La misión de observación de la OEA descartó «indicios» de fraude, aunque este miércoles el secretario general del organismo, Albert Ramdin, dijo que «lamenta» que no se haya completado el recuento de votos. El CNE hizo la proclamación tras el conteo de 97,8% de los votos.

Honduras carece de un árbitro independiente, pues tres partidos se reparten el poder en el consejo y tribunal electorales.

