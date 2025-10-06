Conservadores británicos critican la invitación de Israel a un conocido ultraderechista

3 minutos

Londres, 6 oct (EFE).- Dirigentes del Partido Conservador británico criticaron este lunes la invitación cursada por un ministro israelí al activista ultraderechista inglés Tommy Robinson, conocido por su discurso islamófobo y antiinmigración, para visitar Israel este mes.

El exministro de Exteriores James Cleverly calificó la decisión de «insensata» y advirtió de que Robinson «no es amigo de la comunidad judía, ni en el Reino Unido ni en ningún otro lugar del mundo», durante un evento celebrado en el marco del congreso anual del Partido Conservador en Mánchester (noroeste de Inglaterra).

«Tommy Robinson y otros como él se envuelven ahora en una postura projudía y proisraelí porque, en realidad, lo que quieren es ser antimusulmanes», afirmó Cleverly, que insistió en que «fue un movimiento insensato por parte del individuo que hizo esa invitación».

El ministro israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, anunció el pasado viernes en X que estaba «orgulloso de acoger» a Robinson, al que definió como «un patriota británico» y «un líder en la primera línea contra el islam radical».

El activista de 42 años, criminal convicto, confirmó después que viajará a Israel a mediados de octubre, tras un juicio pendiente en el Reino Unido, y que tiene previsto visitar Jerusalén, el Parlamento israelí y el museo del Holocausto.

La invitación se produjo después de que el jueves, día sagrado de Yom Kippur, dos feligreses murieran y otros tres resultaran heridos en un atentado de inspiración islamista perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie en una sinagoga de Mánchester, antes de morir por disparos de la Policía.

La Junta de Diputados de los Judíos Británicos y el Consejo de Liderazgo Judío criticaron también la invitación de Chikli.

«Tommy Robinson es un matón que representa lo peor del Reino Unido. Su presencia socava a quienes trabajan de verdad para combatir el extremismo islamista y fomentar la cohesión comunitaria», denunciaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

Añadieron que el ministro israelí «ha ignorado las opiniones de la gran mayoría de los judíos británicos, que rechazan por completo a Robinson y todo lo que representa».

Desde Downing Street, un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, respaldó la postura de la comunidad judía y recordó que «ese individuo no habla en nombre de ellos ni del país tolerante y decente que somos».

Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, fue fundador de la Liga de Defensa Inglesa (EDL, en inglés) y antiguo miembro del Partido Nacional Británico (BNP), de ideología fascista, y acumula varias condenas por delitos de odio y alteración del orden público.

El pasado 13 de septiembre reunió a más de 150.000 personas en la marcha ‘Unir el Reino’ en Londres, que contó con el apoyo del magnate estadounidense Elon Musk, que terminó con 25 detenidos y 26 agentes heridos. EFE

jm/ja/psh