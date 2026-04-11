Continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, según la Casa Blanca

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Nueva York, 11 abr (EFE).- Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán continúan en la madrugada de este domingo en Islamabad (Pakistán), según informó un alto funcionario de la Casa Blanca.

En una breve nota a los medios que cubren la Casa Blanca cerca de las 17:00 horas ET (21:00 GMT, 2:00 hora local en Islamabad) el funcionario indicó que las negociaciones «aún siguen», «a tres bandas y en persona».

Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de «optimismo» y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

La radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) había apuntado a la posibilidad de que se celebrara una nueva ronda de contactos esta misma noche o durante la jornada del domingo, según una fuente cercana a la delegación de Teherán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que EE.UU. ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

«Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos», declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

EE.UU. e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre EE.UU. e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979. EFE

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