Coquimbo aspira a conservar su ventaja en jornada marcada por problemas extradeportivos

Santiago de Chile, 8 ago (EFE).- Coquimbo Unido, mermado por las bajas, aspira a mantener su ventaja en la jornada 19 del campeonato de liga chileno, que antes de comenzar ya ha quedado marcada por los problemas extradeportivos, relacionados con el polémico atraso en la inauguración del nuevo estadio de Universidad Católica y la confirmación de una millonaria deuda con una televisión estadounidense, que amenaza el futuro del fútbol chileno.

El cuadro ‘pirata’, denunciado por agresiones por Deportes Limache, su rival la jornada anterior, y que es líder con seis puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, enfrentará este domingo al Cobresal, equipo minero que está sexto con 29 puntos y que tras dos triunfos consecutivos quiere seguir escalando para meterse en la lucha por un puesto a la Copa Libertadores 2026.

Será una visita complicada para el líder, que tiene a tres jugadores titulares suspendidos por acumulación de tarjetas, y que de perder abre el camino para que sus perseguidores vuelvan a estrechar distancias.

Los problemas se sumaron para los aurinegros tras la victoria ante Limache por 2-1 con remontada, el pasado sábado, que le permitió tomar vuelo en la cima de la tabla con las caídas de sus escoltas Universidad de Chile y Audax Italiano.

Concluido aquel encuentro, en el que hubo tres expulsiones, dos para el equipo tomatero, Limache denunció ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) haber sufrido hechos de violencia en el túnel de vestuarios, que no fueron registrados en el informe arbitral.

La acusación aún no ha sido respondida por la autoridad, pero si el Tribunal de Disciplina actúa de oficio podría sancionar a los filibusteros con una resta de puntos.

La jornada la abren este viernes Deportes Iquique, último en la tabla, y Palestino, en el cuarto lugar a nueve puntos de la cima y con un partido menos, pero aún con aspiraciones de pelear por el título.

Más cerca está la U de Chile, segundo con 35 puntos y la necesidad de recuperarse de la sorpresiva caída la jornada pasada ante Cobresal, en su duelo de local de este sábado ante Unión Española, que está decimoquinto en zona de descenso.

Los azules no quieren dejar escapar el título esta temporada, y también requieren un buen resultado que los anime para el próximo miércoles, cuando enfrenten en casa al argentino Independiente por el duelo de ida los octavos de final de la Copa Sudamericana,

Audax Italiano, tercero con 34 enteros, cerrará la fecha el lunes con todos los resultados en la mesa, e intentará volver al triunfo luego de tres fechas con su visita a Limache, que está decimocuarto.

El actual campeón, Colo Colo, octavo con 26 puntos, tiene la oportunidad de volver a los puestos de clasificación a copas internacionales si vence en su visita al decimosegundo Everton, aprovechando que el duelo entre Universidad Católica, séptimo, y el noveno Ñublense fue reprogramado.

En el resto de la fecha O’Higgins, quinto con 30 unidades, irá a domicilio frente al decimotercero La Serena, y el décimo Unión La Calera visita a su escolta Huachipato, que está en la undécima plaza. EFE

