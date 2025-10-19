Coquimbo Unido sigue imbatible en la liga chilena en su campaña rumbo al título

Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- Coquimbo Unido consolidó su dominio absoluto en la Liga chilena al derrotar este domingo a Colo Colo por 1-0 y, con 59 puntos de 72 posibles, mantiene una distancia de 14 con respecto O’Higgins, el segundo de la clasificación.

Los Piratas ganaron en casa y extendieron su racha victorias a doce consecutivas, continuando invicto en su camino a la conquista de su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno.

Los aurinegros tuvieron 15.000 espectadores en las gradas de su estadio, el Francisco Sánchez Rumoroso.

La derrota para Colo Colo es un varapalo a sus intenciones de remontar en la temporada de su centenario, y en la que espera, al menos, conseguir la clasificación a un torneo internacional.

Los albos se mantienen con este resultado fuera de los puestos que dan acceso a copas, ubicados en el octavo lugar con 34 enteros.

El Cacique era el único equipo que había podido derrotar a Coquimbo Unido este año en el que solo han perdido un partido, pero fue en la primera rueda del campeonato en el estadio Monumental.

Universidad Católica se impuso a domicilio por 0-3 a Everton y con 45 puntos desplazó del segundo lugar a O’Higgins.

El partido de los cruzados se suspendió abruptamente antes del final, cuando ganaba por goleada en tiempo de descuento, debido a la invasión del campo de fanáticos de Everton que generaron hechos debido violencia contra personal de seguridad y jugadores de su equipo.

O’Higgins con su triunfo de visita por 2-3 ante el colista Deportes Iquique sumó 44 unidades y se ubica tercero, en la última franja que clasifica a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro celeste, por su parte, permanece en la decimosexta y última plaza con 14 puntos, a siete de distancia de la zona de salvación.

Audax Italiano también se impuso en la fecha 24 a Unión La Calera por 4-3, y es cuarto lugar con 43 enteros. Esta plaza da cupo en la Copa Sudamericana 2026.

A los itálicos, le sigue la U de Chile que tiene 42 puntos y podrán recuperar terreno cuando jueguen su partido reprogramado de la jornada 21 ante Everton, mientras que en la sexta casilla está Palestino.

Cobresal ocupa el séptimo y último lugar que otorga acceso a la próxima Sudamericana con 38 unidades, a pesar de haber perdido por 2-0 en su vista a Deportes Limache, decimotercero.

Huachipato ocupa el noveno puesto con 31 enteros, tras caer por 4-2 frente a Unión Española, que se mantiene en la franja de descenso en la decimoquinta casilla, pero con 20 unidades y a solo una de la salvación.

Ñublense, décimo con 30, igualó 1-1 con Deportes La Serena que está decimocuarto con 21 puntos. EFE

