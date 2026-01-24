Coquimbo y Universidad Católica se juegan la Supercopa, el primer título de Chile en 2026

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 24 ene (EFE).- El actual campeón chileno Coquimbo Unido y Universidad Católica se enfrentan este domingo en la final de la Supercopa, que inaugura la temporada 2026 del fútbol en el país austral, cuya liga comienza el viernes próximo, y que define al ganador del primer título del año

El partido decisivo se jugará en el Estadio Sausalito en Viña del Mar, tras disputarse un nuevo formato de la Supercopa de Chile que tuvo unas semifinales en las que los ‘Piratas’ eliminaron al finalista Limache y Católica, subcampeón de liga, hizo lo mismo ante Huachipato, campeón de la Copa Chile.

Los aurinegros aspiran a seguir estrenando sus vitrinas, sumando la corona de este torneo que inició hace 13 años y que nunca han ganado, para seguir la senda del triunfo tras consagrarse por primera vez en el campeonato de 2025.

Los cruzados apuntan a su quinto trofeo para superar a Colo Colo, que tiene cuatro, y convertirse en el equipo que más veces lo ha conquistado, y además alcanzar su primera corona en cuatro años tras ganarla, junto a la liga, en 2021

Coquimbo llega a esta final habiendo superado una serie muy disputada frente a los ‘Tomateros’, a los que venció por 3-2 en el global, mostrando resolución en momentos decisivos para darle vuelta al marcador tras ir abajo por 2-1.

El cuadro de La Franja fue más contundente ante los acereros al imponerse por 4-2, resultado que evidenció su potencial goleador y jerarquía en duelos definitivos, pero que definió en los minutos finales viniendo de atrás en la pizarra.

Duelo de ‘ex’

La gran apuesta ofensiva del cuadro ‘Pirata’ es Lucas Pratto. Con el peso de su jerarquía y un palmarés que incluye pasos por Vélez y River Plate, el delantero asume el rol de referente de área para liderar el proyecto deportivo de Hernán Caputto.

Convirtió de penal ante Deportes Limache para clasificar a esta final, por lo que las expectativas están sobre él, pero también porque enfrentará a la UC con quien jugó en un anterior paso por la liga chilena.

“No importa quién esté al frente, quiero que ganemos para que esta institución que confió en mí y que me abrió las puertas en una etapa de mi carrera de mis últimos años… así que espero que podamos salir campeón”, aseguró Pratto.

En el lado de ‘La Franja’ también habrá un ex de Coquimbo, el volante ofensivo argentino Matías Palavecino, que dejó al club al final de la pasada temporada luego de salir campeón.

En las semifinales ante Huachipato dejó la sensación de un buen debut, junto al otro refuerzo del ataque cruzado el argentino Justo Giani, ex Aldosivi, quien contribuyó con un gol en el descuento y en el segundo tanto de Fernando Zampedri.

El olfato goleador del ‘Toro’ argentino, con un doblete, reconfirmó su categoría de máximo artillero del club y de la liga chilena en las últimas seis temporadas, y sobre su espalda recae la misión de volver a coronarse.

“El club hace años que no conseguimos nada, el último fue el ‘tetra’. Sabemos que estamos al debe”, afirmó el lateral zurdo Cristián Cuevas, en conferencia de prensa.

Solo la Católica ha conseguido sumar cuatro coronas consecutivas, en campeonatos largos en la liga chilena, pero desde entonces no celebra. EFE

