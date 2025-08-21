The Swiss voice in the world since 1935

Corea del Norte posee una base de misiles «no declarada» cerca de China, dice un informe

Corea del Norte construyó una base militar secreta cerca de su frontera con China que podría albergar los misiles balísticos de largo alcance más modernos de Pyongyang, según una nueva investigación.

La instalación de misiles «no declarada» de Sinpung-dong se encuentra a unos 27 kilómetros de la frontera china, de acuerdo con el informe publicado el miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington.

La base, situada en la provincia de Pyongan del Norte, probablemente alberga entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear y sus lanzadores, asegura el documento.

Añade que las armas «suponen una amenaza nuclear potencial para el este de Asia y el territorio continental de Estados Unidos».

El informe, que el CSIS calificó como la primera confirmación exhaustiva y de fuentes abiertas sobre Sinpung-dong, afirma que la infraestructura es una de las «entre 15 y 20 bases de misiles balísticos, instalaciones de mantenimiento, almacenamiento de proyectiles y ojivas que Corea del Norte nunca ha declarado».

Pyongyang ha intensificado su programa nuclear desde una fallida cumbre en Vietnam con Estados Unidos en 2019.

En ella, el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un no se pusieron de acuerdo sobre lo que Corea del Norte cedería a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Kim pidió recientemente la «rápida expansión» de la capacidad atómica de la nación, aislada diplomáticamente.

Pyongyang también se ha acercado a Rusia tras la invasión de Ucrania, suministrándole tropas en su campaña militar.

Estados Unidos ha afirmado que hay pruebas de que Moscú está intensificando su apoyo a Pyongyang en tecnología espacial y satelital avanzada, a cambio de su asistencia en territorio ucraniano.

Los analistas afirman que los lanzadores de satélites y los misiles balísticos intercontinentales comparten gran parte de la misma tecnología de base.

