Corea del Norte utilizó bombas de racimo en su ensayo de misiles, según KCNA

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Corea del Norte realizó pruebas de lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance para probar la capacidad de sus bombas de racimo, informó el lunes la agencia estatal de noticias KCNA.

Los lanzamientos del domingo, supervisados por el líder Kim Jong Un, buscaron «verificar las características y poder de las ojivas con bombas de racimo y minas de fragmentación aplicadas al misil balístico táctico», indicó KCNA.

Esas pruebas se suman a las realizadas en las últimas semanas de misiles balísticos, misiles de crucero antibuque y de municiones de racimo.

Corea del Norte no es firmante de la Convención de Oslo de 2008 contra las bombas de racimo.

Corea del Sur condenó los lanzamientos y pidió al Norte cesar las «provocaciones».

«Cinco misiles balísticos tácticos lanzados hacia (…) una isla situada a unos 136 km de distancia impactaron en un área de 12,5 a 13 hectáreas con una densidad muy alta, demostrando plenamente su poder de combate», informó KCNA.

La prueba tenía por objeto «evaluar la potencia de la carga bélica del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasongpho-11 Ra», añadió.

Kim señaló que las «ojivas de bombas de racimo pueden (…) reforzar la capacidad de ataque de alta densidad para sofocar un área de objetivo específica, así como la capacidad de ataque de alta precisión», según KCNA.

Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos, de Seúl, destacó que la prueba fue observada por comandantes de la línea de frente, a diferencia de pruebas anteriores, que fueron observadas por investigadores armamentistas.

«Esto sugiere que el sistema está cerca de estar operativo y capaz de ser lanzado directamente desde posiciones frontales contra bases surcoreanas y estadounidenses», explicó.

Estados Unidos mantiene unos 28.000 soldados en Corea del Sur para ayudar a resguardar al país de las amenazas del Norte.

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