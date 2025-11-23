Corea del Sur despliega a cientos de bomberos para sofocar incendio y ordena evacuaciones

2 minutos

Seúl, 23 nov (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur desplegaron este domingo a cientos de bomberos y veinticinco helicópteros para extinguir un incendio en una zona boscosa de la provincia nororiental de Gangwon, donde ordenaron la evacuación de seiscientos residentes, según medios de comunicación locales.

Las llamas han calcinado más de veinte hectáreas en la zona de Yangyang, afirmó el diario surcoreano Yonhap, debido a un incendio que comenzó en la víspera y que ha obligado a desplegar a 326 efectivos y 101 camiones de bomberos.

Además del personal en tierra, cuyas labores se han dificultado por la pronunciada pendiente de la zona del fuego, las autoridades movilizaron en la mañana del domingo a veinticinco helicópteros para sofocar las llamas.

Según el periódico local Chosun, más de seiscientos residentes en cinco poblados han recibido órdenes de evacuar la zona por el incendio cuyo origen se desconoce por el momento.

«Hasta ahora no se han producido víctimas», dijo un guarda forestal citado por Chosun, que no reveló su identidad, antes de añadir que las autoridades investigarán «la causa exacta y el alcance de los daños tan pronto como se extinga el incendio».

Gangwon se vio afectada recientemente por una prolongada sequía, que obligó a las autoridades locales a implementar medidas para reducir el consumo de agua y provocó que el Ministerio del Interior declarara un estado de desastre que fue levantado el pasado septiembre; luego de esto, la provincia recibió en octubre una cantidad récord de lluvias.

Las autoridades meteorológicas del país, sin embargo, mantienen la alerta por sequía en la zona donde se declaró el incendio. EFE

