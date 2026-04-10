Correa califica de «demencial» el alza al 100 % de los aranceles de Ecuador a Colombia

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Quito, 10 abr (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), líder del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), tildó este viernes de «demencial» la decisión del actual gobernante, Daniel Noboa, de elevar al 100 % los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo.

«¡Esto es demencial! Además de arbitrario e ilegal, es estúpido: Ecuador saldrá perdiendo largamente. Colombia es la tercera economía latinoamericana, después de Brasil y México», señaló Correa en X.

La decisión de Noboa, para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera a fin de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ocurrió la misma semana en que hubo una escalada de tensiones luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara de «preso político» a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, quien cumple sentencias por corrupción en la cárcel de más alta seguridad de Ecuador.

Luego de que Noboa considerase como un «atentado a la soberanía» las declaraciones de Petro, llamó el martes a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, y tras el anuncio el jueves del alza de aranceles, el mandatario colombiano ordenó el retorno «inmediato» de su embajadora, María Antonia Velasco.

«Tasa de ‘seguridad’ Nos creen estúpidos. La única ‘seguridad’ es que destrozarán a Carchi y que Ecuador saldrá largamente perdiendo por las rabietas de un niño rico y caprichoso», apuntó Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el mandato y sobre quien pesa una sentencia de ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también está sentenciado Glas.

Carchi es una provincia del norte ecuatoriano considerada la capital del comercio con Colombia.

El jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció que la «tasa de seguridad» impuesta a Colombia se elevará «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza» por parte de Bogotá.

«Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera», señaló.

Petro tachó de «monstruosidad» la decisión de Ecuador de subir del 50 % al 100 % los aranceles a las importaciones y consideró que eso «significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia».

Tras ese mensaje del mandatario colombiano en X, Noboa apuntó en esa misma red social que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene «el mismo compromiso» para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga relación comercial, comenzó en enero pasado con la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.

Tras dos meses de guerra comercial, la semana pasada, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, señaló que Ecuador registró un superávit comercial con Colombia de 62,9 millones de dólares «por primera vez en más de 25 años».

La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas en materia energética. Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares del precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos. EFE

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