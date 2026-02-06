Corte colombiana autoriza extradición de acusado de asesinar a carabinero chileno en 2024

Bogotá, 6 feb (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde este viernes a la solicitud de extradición del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, supuesto miembro del Tren de Aragua, señalado de participar en el homicidio de un carabinero en Chile y detenido en abril de 2024 en la ciudad de Popayán (suroeste).

«En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo», se puede leer en el radicado, divulgado hoy y fechado en el 28 de enero de 2026.

El alto tribunal concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, y señaló que los delitos por los que es requerido en el país austral también están tipificados en la legislación colombiana.

Orozco Castillo, de 29 años, es investigado como presunto integrante del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela con presencia en varios países de la región.

Según las autoridades chilenas, estaría vinculado con un grupo de la organización implicado en secuestros, homicidios y otros delitos violentos, entre ellos el asesinato de un carabinero ocurrido el 10 de abril de 2024 en Santiago, cuando el uniformado intentaba frustrar un robo.

Tras ese hecho, el venezolano se dio a la fuga y era buscado por varios países hasta que fue detenido cuando se desplazaba en un bus intermunicipal en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), el 23 de abril de 2024.

El Gobierno de Chile pidió su extradición en octubre de ese año, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en abril que entregaría al requerido, quien también utilizaba el nombre falso de Yendris Segundo Paz Pérez.

Según las autoridades, Orozco Castillo pretendía llegar a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para luego seguir a Santa Marta, en el norte del país, y desde allí intentar ingresar a Venezuela.

En el momento de la detención, se identificó con una cédula falsa, pero los investigadores tenían certeza de que se trataba del presunto autor material del crimen, que había ingresado a pie horas antes a Colombia a través del puente fronterizo con Ecuador de Rumichaca, informó entonces la Policía colombiana.

Una vez la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) determinó que la identidad del detenido coincidía con la persona requerida por Chile, solicitó a la Corte Suprema su extradición.

El concepto favorable no implica la entrega inmediata del detenido, pues la decisión final corresponde al Ejecutivo, que deberá resolver si concede o no la extradición y completar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Justicia. EFE

