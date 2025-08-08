Corte Constitucional de Ecuador valida la pregunta sobre las bases militares extranjeras

Quito, 7 ago (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador validó este jueves la primera de las preguntas que compondrán el nuevo referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, referente a permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en Manta hasta 2009.

El máximo tribunal de garantías de Ecuador consideró válida la pregunta donde se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional.

La prohibición a las bases militares extranjeras se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.

La propuesta de Noboa fue presentada en octubre del año pasado y, tras las elecciones presidenciales donde el gobernante fue reelegido hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) que debe ser refrendada mediante un referéndum.

La consulta popular para el nuevo paquete de reformas impulsado por Noboa incluye también otras propuestas polémicas que todavía deben pasar por el análisis de la Corte Constitucional, entre las que está la elimianción de la financiación pública a los partidos políticos y campañas electorales, aprobada este mismo jueves por el pleno del Legislativo, de mayoría oficialista.

Otras cuestiones que Noboa ha propuesto para este plebiscito es reducir el número de asambleístas en el Parlamento y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete miembros elegido por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

Ambas cuestiones ya fueron mayoritariamente rechazadas por los ecuatorianos en el referéndum impulsado en 2023 por el presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023).

Noboa también ha planteado que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de juicio político por parte de la Asamblea y gravar con un impuesto a la renta del 25 % a las salas de juego y casinos en Ecuador.

Así mismo, el presidente ha insistido en permitir los contratos por horas en el sector turístico para jóvenes sin experiencia laboral previa, después de que en el primer referéndum que se promovió en 2024 los ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra de que este tipo de contratación laboral se estableciera de manera general.

El gobernante también ha anticipado que la posible fecha de celebración de este referéndum sea el próximo 14 de diciembre, antes de finalizar el año, lo que será también un termómetro para medir nuevamente su popularidad, tras haber sido reelegido este año con el 55,63 % de los votos válidos. EFE

