CorteIDH condena a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos

3 minutos

San José, 4 mar (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Honduras por violar diversos derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, en el Caribe, al establecer un área protegida en sus territorios ancestrales sin consulta previa, con lo cual el Estado afectó el modo de vida y la identidad cultural del pueblo.

«El Estado de Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa, libre e informada de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos respecto de diversas medidas que afectaron directamente su territorio y hábitat funcional, incluida la declaratoria y gestión del área protegida, la adopción de planes de manejo, la aprobación de la Ley de Pesca y la autorización de actividades televisivas», indica el fallo de la CorteIDH notificado este miércoles a las partes.

El tribunal internacional determinó que el Estado hondureño violó los derechos a la participación, al acceso a la información, a la consulta previa, a la identidad cultural, a la propiedad colectiva, a la alimentación culturalmente adecuada, en perjuicio de la comunidad.

Aunque la Comunidad obtuvo títulos de dominio pleno sobre sus cayos tras un proceso iniciado en 2000 y concluido con su inscripción entre 2006 y 2007, el Estado declaró y gestionó el archipiélago como área protegida, creó y amplió el Monumento Natural Marino.

También adoptó planes de manejo, aprobó la Ley de Pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas, sin garantizar la participación ni la consulta previa, libre e informada de la Comunidad, ni otorgarle facultades de administración sobre el área, detalló la CorteIDH.

La CorteIDH también estableció que el clima de amenazas y de violencia en contra de los integrantes de la Comunidad Garífuna de San Juan y la falta de investigación de estos hechos, era atribuible en parte al Estado por lo cual, este era responsable por una violación al derecho a la integridad personal.

Se autorizaron ‘reality shows’ que restringieron el acceso temporal

El tribunal además observó que «el turismo implicaba riesgos ambientales y sociales, y constató que desde 2006 se autorizaron ‘reality shows’ que impusieron restricciones temporales de acceso, afectando actividades de pesca artesanal esenciales para la subsistencia de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos».

La sentencia señala que la pérdida de control efectivo del territorio de la comunidad y que la presencia militar constante, generaron «un clima de hostigamiento e inseguridad incompatible con el derecho a la integridad personal y afectaron el ejercicio de las prácticas culturales y alimentarias».

La Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos está asentada históricamente en el archipiélago homónimo, ubicado en el Caribe, y su subsistencia, identidad cultural y relación espiritual se encuentran estrechamente vinculadas al mar y a la pesca artesanal.

La sentencia del tribunal internacional ordena al Estado hondureño adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y tribales; y garantizar la participación de la comunidad garífuna en la elaboración del plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos y en la gestión, administración y toma de decisiones relativas a la conservación y aprovechamiento sostenible del área protegida.

El estado también debe realizar las investigaciones y resolver las denuncias sobre violencia y hostigamiento presentadas por la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, y pagar una serie de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. EFE

dmm/adl/cpy