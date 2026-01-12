Cortos de España, Argentina y México competirán en la Berlinale por el Oso de Oro

2 minutos

Berlín, 12 ene (EFE).- El filme español «Stallion y la bola de cristal», de Christian Avilés; el argentino «La hora de irse», de Renzo Cozza; y el mexicano «Miriam», de Karla Condado, competirán en la sección de cortometrajes de la 76ª Berlinale, que este año contará con 21 títulos de veinte países, según anunció este lunes el festival.

La responsable de la sección de cortos Berlinale Shorts, Anna Henckel-Donnersmarck, subrayó de los títulos de la presente edición la frecuente «rebeldía silenciosa pero inquebrantable de los protagonistas».

«Además, llama la atención que muchas de las películas incorporan poderes mágicos en sus historias», añade.

En el cortometraje español «Stallion y la bola de cristal», un adolescente prepara en su habitación a oscuras una poción mágica en un poético sueño febril que se sumerge en los misterios, la magia y los anhelos ‘queer’ de la adolescencia.

La película argentina «La hora de irse» narra la historia de Patricio, que trabaja para sus hermanas y se siente atrapado en una vida que ya no le conviene, por lo que, en busca de un cambio, acepta una cita con un hombre misterioso.

El documental mexicano «Miriam» es una carta cinematográfica de la directora a su tía, asesinada por su propia pareja y narra las consecuencias del feminicidio, el duelo, la sensación permanente de miedo, y cómo logró romper el silencio para poder sanar.

La magia y la rebeldía caracterizan el programa de cortometrajes de la próxima edición de la Berlinale, que arranca el 12 de febrero, con 21 películas muy diferentes entre sí que saben aprovechar con maestría la diversidad del formato narrativo breve, destaca el comunicado.

Estos 21 estrenos mundiales compiten por el Oso de Oro al mejor cortometraje, el Oso de Plata del Jurado y el Premio Berlinale Shorts CUPRA al mejor cineasta, dotado con 20.000 euros, así como por la candidatura al Premio del Cine Europeo.

El Oso de Oro también se clasifica para participar en la competición por el Óscar al mejor cortometraje del próximo año. EFE

