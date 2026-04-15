Costa considera «crucial y urgente» restaurar la navegación en el estrecho de Ormuz

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Bruselas, 15 abr (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvo este miércoles que es «crucial y urgente» que se restaure la «libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, bloqueado en la actualidad por EE.UU., a la vez que sostuvo que la Unión Europea (UE) continuará apoyando al Líbano.

«El estrecho de Ormuz y el mar Rojo son arterias vitales para la economía global, las cadenas de suministro y el comercio mundial», dijo el político portugués en una rueda de prensa en Doha (Catar), tras mantener en los últimos dos días reuniones con mandatarios en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar.

Costa explicó que los ataques de Irán han «violado la soberanía e integridad territorial» de los países del Golfo, algo que consideró «inaceptable» y por lo que mostró la solidaridad de la UE con los Estados del Golfo Pérsico.

«Los países del Golfo pueden contar con la Unión Europea ahora y en el futuro. El propósito de mi visita era simple. Escuchar a los líderes, obtener su evaluación de la situación actual y ofrecer el apoyo de la Unión Europea con dos prioridades principales en mente», dijo.

En concreto, abogó por trabajar hacia un alto el fuego «estable y duradero» que pueda «allanar el camino para una paz sostenible en la región», para lo que consideró importante que tanto Irán como Estados Unidos «utilicen el impulso creado» tras el cese de las hostilidades gracias a la mediación de Pakistán.

También advirtió que esta guerra «ya ha tenido consecuencias desastrosas que se están sintiendo en todo el mundo», algo que «empeorará cada día que pase sin una solución».

En cuanto al conflicto en el Líbano, Costa sostuvo que el principal problema para este país es el grupo chií Hizbulá, que constituye una «amenaza existencial y un peligroso factor desestabilizador para la paz y seguridad internacionales».

Para ello, señaló su desarme como «única solución sostenible para restaurar la estabilidad» en el Líbano, donde ya hay más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.

Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada y ha continuado con los ataques en territorio libanés, incluido este martes, mientras se celebraba la reunión en Washington entre los negociadores de los dos países.

«Las negociaciones celebradas ayer entre Israel y el Líbano en Washington son un buen paso. Es crucial que estas conversaciones continúen y den resultados por el bien del pueblo y por la perspectiva de paz», señaló.

El mandatario europeo mostró además su interés en celebrar una segunda cumbre entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) «a finales de este año», para lo que precisó «identificar y construir» factores que se puedan tomar en consideración en este encuentro. EFE

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