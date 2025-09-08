The Swiss voice in the world since 1935

Costa de Marfil valida cinco candidaturas a las elecciones y deja fuera a la oposición

Nairobi, 8 sep (EFE).- El Consejo Constitucional de Costa de Marfil publicó este lunes la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre, que incluye cinco aspirantes, entre ellos el actual presidente Alassane Ouattara, y deja fuera a los principales líderes de la oposición.

La presidenta de la cámara, Chantal Nanaba Camara, presentó en la sede de la institución en Abiyán, capital económica del país, los nombres de los admitidos, al señalar que son los únicos que cumplen los requisitos de la Constitución y del código electoral marfileño sobre elegibilidad para la jefatura del Estado, según recogen medios locales.

Los candidatos a las urnas serán: Ouattara, del gobernante Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP); Lagou Adjoua Henriette, del Grupo de Socios Políticos por la Paz (GP-PAIX); Don-Mello Sénin Ahoua Jacob, independiente; Jean Louis-Billon, del Congreso Democrático (CODE); y Ehivet Simone Gbagbo, líder del Movimiento de Generaciones Capaces (MGC).

De este modo, los dos principales partidos opositores, el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) y el Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI), se quedan sin candidato para los comicios.

Sus líderes, el ex consejero delegado del banco suizo Crédit Suisse Tidjane Thiam y el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011), fueron excluidos del censo electoral el pasado junio por decisión judicial.

En el caso de Thiam, la Justicia prohibió su candidatura en abril al considerar que perdió la nacionalidad marfileña en 1987 al adquirir la francesa. El opositor, nacido en Costa de Marfil en 1962, renunció a su pasaporte francés en marzo para poder postularse, ya que la ley prohíbe tener doble nacionalidad.

Gbagbo, por su parte, fue excluido por condenas previas que aún le inhabilitan.

Ouattara, en el poder desde 2010 y actualmente en un controvertido tercer mandato, presentó oficialmente su candidatura el 29 de julio para optar a un cuarto, a los 83 años.

Aunque la Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, sus partidarios sostienen que la reforma constitucional de 2016 reinició el cómputo y le permite volver a concurrir.

El pasado 9 de agosto miles de personas salieron a las calles de Abiyán para protestar contra la exclusión de la oposición y la candidatura de Ouattara a un cuarto mandato. EFE

